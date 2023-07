”Contesa Digitală” revine cu emisiunea de pe micile ecrane, după ce a lovit două mașini în martie : ”S-au scris multe”

a ieșit o perioadă din grila de emisiuni, dar acum va reveni cu emisiunea pe care o are la Antena Stars. Acest lucru se va întâmpla din luna iulie.

Ea a spus că nu a consumat droguri, dar că luase somnifere

Morodan a ieșit de pe sticlă, dar acum va reveni cu emisiunea pe care o are la Antena Stars. Acest lucru se va întâmpla din luna iulie.

„S-au scris multe. Am aflat nume de substanţe pe care ”le-am consumat” de nici nu ştiam că există. Adevărul… Pe fapte. Pe analize. Îl aflaţi in iulie, în @realabyanamorodan”, a anunțat ea pe Instagram.

Emisiunea REAlă by Ana Morodan revine cu un nou sezon începând de sâmbătă, 15 iulie, de la ora 21.00, conform tvmania.ro.

Ana Morodan, supranumită ”Contesa Digitală”, cu aproape 500.000 de fani pe Instagram, a fost reţinută de poliţie în luna martie, după ce a lovit două maşini şi a fost depistată pozitiv la alcool şi substanţe psihoactive.