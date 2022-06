Corina Chiriac a dezvăluit de ce a „fugit” în SUA. Detalii mai puțin știute despre viața artistei în California

Corina Chiriac este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete din lumea muzicii românești. Artista a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre viața pe care a avut-o în SUA. Vedeta recunoaște că a „fugit” în California și a dorit să guste din libertatea oferită după trecerea graniței.

Corina Chiriac a „fugit” în SUA

”Eu am bătut foarte mult lagărul socialist. Peste tot se trăia mai bine decât la noi! Nu zic doar de Polonia și Cehoslovacia. Nu m-am gândit să fug… Când urci pe scările carierei, și nu vorbim de bani, ci de vanitate care este un drog la care e greu să renunți, dar, ajungând în 1988 în California, au ajuns să mă invite la Malibu, la restaurante cu carne, cu pește, vedeai palmieri.

Sigur, te duci la Praga, la Sofia, la Moscova, dar ceea ce-ți oferă Oceanul Pacific, e un alt loc, aparte. Acolo, mi-a venit ideea: „Cum fac eu să mai stau pe aici?!”. . În România, aveam bani, aveam succes, aveam 38 de ani și mă gândeam că mă îngrop în țara mea. Nu credeam niciodată că va cădea Zidul Berlinului, credeam că sistemul comunist va fi până când murim noi! Murim noi, dar nu și comunismul”, a afirmat Corina Chiriac, în timpul podcastului lui Damian Draghici, citată de .

Corina Chiriac a reușit să plece peste hotare. Artista s-a angajat și a putut să-și permită un trai decent și peste ocean. Vedeta a decis să se întoarcă în România, iar viața din America i-a rămas doar în amintiri.

”Eu plecasem ca turist. Prietenii de acolo s-au consultat cu un avocat, el i-a spus că dacă am un contract, fie și fictiv, pot să rămân acolo că mi-am găsit de lucru, că nu dorm pe stradă. Am zis: ‘Hai să risc!’.

M-au adoptat trei familii! Iar una mi-a zis că pot fi administrator de proprietăți. ‘Ce e aia?’, am întrebat. M-au dus să-mi arate. Sunt mândră că am reușit, a fost o reconversie profesională cu care am reușit. Am primit două scrisori de recomandare din partea patronilor unde lucram, la blocurile respective. (…)

Am avut o casă, salariu, apartament mobilat. Am stat din 1988 până în 1994. M-am căsătorit cu un băiat frumos, ne-am întors în România, apoi aici ne-am despărțit amici. America este o amintire frumoasă. , „knowledge” cum se numește. Am învățat engleza, mi s-a deschis mult orizontul minții. Am zis că mă întorc acasă fiindcă am realizat că nu fac mulți purici pe acolo. Făcusem 44 de ani, mi-am zis: ‘Unde mi-ar fi comod să îmbătrânesc?”, a afirmat Corina Chiriac.

Motivul pentru care artista a revenit în România

Artista spune că a preluat unele idei din SUA. Cântăreața s-a schimbat enorm și a învățat să-și facă planuri pe termen scurt și pe termen lung.

„Am învățat de la americani cum să fac planuri pe termen scurt și pe termen lung. Nu poți să lași totul la mila Domnului. Acolo, doar cântam la cârciumă când se putea, apoi aveam un serviciu de zi cu zi, făcusem și o școală de ghizi. Puteam fi ghid turistic, dar mai trebuia să aștept 7 ani pentru cetățenia americană. Ajungeam la peste 50 de ani, unde mă mai duceam eu cu un autocar plin de turiști?!”, a remarcat Corina Chiriac.