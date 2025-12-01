Corina Dănilă a lămurit zvonurile care au tot circulat despre plecarea ei de la PRO TV, din 2006. Presa mondenă a scris la vremea respectivă că între ea și Andreea Esca ar fi existat un conflict, iar Esca ar fi fost filmată vorbind-o pe la spate pe actriță. Producătoarea Ruxandra Ion afirma atunci că actrița a greșit plecând de la PRO TV.

În ce relații au rămas Corina Dănilă și Andreea Esca

„Andreea Esca este acel model pe care îl avem cu toții în televiziune și este ceea ce se numește cu adevărat vedetă. Nu, nu cred că m-a săpat Andreea Esca. Ne întâlnim, povestim, avem o relație absolut normală. A venit la teatru împreună cu tatăl ei, chiar nu avem niciun fel de animozități. (…)

Ruxandra Ion a avut dreptate. Știe că am greșit făcând acel pas și regretul meu este în ceea ce o privește. Ea a fost pentru mine ca o a doua mamă. Am încercat ani buni să vorbesc cu ea și să-i spun că a avut dreptate și că regret, dar și să-i cer iertare. Abia anul acesta am reușit să fac asta”, a susținut Corina Dănilă, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit .

De ce a plecat Corina Dănilă de la PRO TV

Actrița a lămurit apoi motivele plecării ei de la PRO TV.

„Motivele au fost de natură personală, o epuizare fizică și psihică. Simțeam că tot ce construiam cu Norris se duce de râpă.

Eu nu mai aveam timp să fiu cu ai mei și era înfiorător. Decizia mea de a nu mai juca în telenovele a fost bazată pe asta și aici am greșit. Nu a meritat acest sacrificiu pentru că eram pe un drum pentru care am muncit și m-a costat sănătate, dar și o relație. Am greșit atunci”, a mai susținut Corina Dănilă.