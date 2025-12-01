Cornel Păsat a spus despre CRBL că „are un caracter infect și vorbește oribil”. El a avut cuvinte grele de spus și despre Edi Stancu, pe care l-a acuzat de trădare.

Cornel Păsat, în conflict cu CRBL

Întrebat de Cătălin Măruță, la rubrica „Sosurile Picante”, cu cine a avut cele mai mari tensiuni nerezolvate, Cornel Păsat l-a invocat pe CRBL: „Vai de capul meu! Omul are un caracter infect și vorbește oribil”.

„Prin 2009 am fost în emisiunea «Rătăciți în Panama» și acum un an l-am invitat în RXF să răspundă pentru minciunile pe care le-a spus. M-a jignit în emisiune. A pus genunchiul jos și cu lacrimi în ochi și-a cerut scuze. Nu m-a înjurat nimeni în viața mea și nu mi-a vorbit nimeni așa urât. Vorbesc serios.

Știi cum am scăpat de el, să nu mă mai înjure? «Tot ce îmi spui tu mie de acum încolo redirecționezi către mama și tatăl tău, că ei sunt responsabili că te-au adus pe lume. Probabil te-au educat, dar tu ai ales să nu accepți educația lor, să te porți în halul ăsta de mizerabil»”, a povestit dansatorul, potrivit .

De ce s-a supărat Cornel Păsat pe Edi Stancu

Cornel Păsat a povestit apoi că l-a ajutat foarte mult pe Edi Stancu și au fost prieteni buni, până când acesta l-a trădat.

„L-am ajutat foarte mult. (…) Edi Stancu a dansat la mine în trupă foarte mulți ani. L-am sprijinit, l-am luat peste tot. Trei ani am fost prieteni. Am luat-o și pe Silvia de dragul lui în trupă, că Silvia nu dansa, mai degrabă cânta. Da, Bordeaux, după ce a dansat la mine. Deci l-am ajutat foarte mult pe Edi Stancu de-a lungul timpului. (…)

Crede-mă, eram prieteni la cataramă, gen foarte-foarte buni prieteni. Și la un moment dat spune: «Mi-ar plăcea să-l dea Vintilă jos cu tagma dansatorilor de pe pământ.» Păi tu, prietenul meu? Atâta invidie și răutate? Nu există!”, a mai susținut Cornel Păsat.