B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună

Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună

Elena Boruz
21 oct. 2025, 13:50
Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
Sursă foto: Instagram/ @cornelpasat
Cuprins
  1. Ce dezvăluiri a făcut Cornel Păsat
  2. De la striptease la imobiliare…doar un pas. Cum a luat Cornel Păsat decizia de a se implica în afaceri

Cornel Păsat a dezvăluit detalii din culisele relației cu Bianca, femeia alături de care a trăit peste două decenii. Cei doi au un mariaj de 18 ani și o relație de 23 de ani, însă, pare-se și cele mai solide relații sunt uneori pe marginea prăpastiei.

În spațiul public este deja cunoscut faptul că cei doi soți nu traversează cea mai fericită perioadă. Bianca și Cornel Păsat s-au separat, în urmă cu ceva timp, pentru ca femeia să poată reflecta asupra situației dintre ei doi.

Ce dezvăluiri a făcut Cornel Păsat

Iubirea dintre Bianca și Cornel Păsat a dat naștere unui băiețel, pe nume Dryas. Acesta are 7 ani și în prezent locuiește cu mama lui, până ce apele se vor limpezi între cei doi.

Fostul stripper a explicat când s-a declanșat declinul în relația lor. Conform spuselor acestuia, succesul pe care Bianca îl are, în afacerea pe care o deține, a răcit situația amoroasă dintre ei doi.

„Ea acum este într-o perioadă în care trebuie să recunosc că are un succes fantastic cu afacerea ei. Are un program excelent de slăbit în timp record dedicat femeilor după ce au născut. Cred că are, la acest moment, 30-40 de femei care sunt înscrise în acest program. Eu, ca să fiu sincer, mă simțeam cam stingher în căsnicie în ultima vreme. Eram singur!

Eu sunt totuși de părere că, într-un cuplu,  dacă ai o problemă și poți face ceva o rezolvi, nu?! Dar, dacă nu mai există dragoste în cuplu, nu cred că mai are sens să fim împreună. Nu se poate dragoste cu sila, până la urmă. Vom vedea ce se va întâmpla!”, a dezvăluit Cornel Păsat, pentru Click!

De la striptease la imobiliare…doar un pas. Cum a luat Cornel Păsat decizia de a se implica în afaceri

Deși toată lumea îl cunoaște pentru rolul său din trupa „Flamingo Boys”, Cornel Păsat s-a apucat de ceva vreme de afaceri. Acesta este, mai nou, agent imobiliar, iar decizia de a „îmbrățișa” această meserie a venit ca urmare a dorinței de a face „ceva” pentru el însuși.

„ Atunci când am fost să evaluăm casa, brusc mi s-a aprins o scânteie: am decis să fac și eu ceva pentru mine, cu viața mea și să mă ocup de imobiliare. Am devenit partener în firmă cu cel cu care vorbisem să vând casa. Sunt conștient că sunt și oameni care mă critică pentru ce fac acum, dar eu merg înainte”, a mai declarat bărbatul.

Tags:
Citește și...
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Monden
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Monden
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Monden
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație
Monden
Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație
Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune: „Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul”
Monden
Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune: „Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul”
Paula Seling, despre consecințele accidentului suferit: „Mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”
Monden
Paula Seling, despre consecințele accidentului suferit: „Mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”
Oana Radu, „trasă în piept” de o persoană publică. Ce a dezvăluit cântăreața
Monden
Oana Radu, „trasă în piept” de o persoană publică. Ce a dezvăluit cântăreața
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Diferența de vârstă dintre ei i-a surprins pe toți
Monden
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Diferența de vârstă dintre ei i-a surprins pe toți
Dan Negru trage un semnal de alarmă după tragedia din Rahova: „România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din UE”
Monden
Dan Negru trage un semnal de alarmă după tragedia din Rahova: „România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din UE”
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Monden
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Ultima oră
14:27 - Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
14:25 - Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
14:20 - Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)
14:00 - Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
13:58 - „Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită”. Tudor Chirilă, mesaj dur după ce privilegiile magistraților au fost salvate de CCR
13:49 - Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)
13:33 - Scandalul unui aviz pierdut. Culisele certurilor din Coaliție. Ce vrea Bolojan? (VIDEO)
13:19 - O tânăra s-a pregătit serios pentru „Apocalipsă”. Iată ce a făcut în ultimii ani
13:15 - Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
13:07 - România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere