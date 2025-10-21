Cornel Păsat a dezvăluit detalii din culisele , femeia alături de care a trăit peste două decenii. Cei doi au un mariaj de 18 ani și o relație de 23 de ani, însă, pare-se și cele mai solide relații sunt uneori pe marginea prăpastiei.

În spațiul public este deja cunoscut faptul că cei doi soți nu traversează cea mai fericită perioadă. Bianca și Cornel Păsat s-au separat, în urmă cu ceva timp, pentru ca femeia să poată reflecta asupra situației dintre ei doi.

Ce dezvăluiri a făcut Cornel Păsat

Iubirea dintre Bianca și Cornel Păsat a dat naștere unui băiețel, pe nume Dryas. Acesta are 7 ani și în prezent locuiește cu mama lui, până ce apele se vor limpezi între cei doi.

Fostul stripper a explicat când s-a declanșat declinul în relația lor. Conform spuselor acestuia, succesul pe care Bianca îl are, în afacerea pe care o deține, a răcit situația amoroasă dintre ei doi.

„Ea acum este într-o perioadă în care trebuie să recunosc că are un succes fantastic cu afacerea ei. Are un program excelent de slăbit în timp record dedicat femeilor după ce au născut. Cred că are, la acest moment, 30-40 de femei care sunt înscrise în acest program. Eu, ca să fiu sincer, mă simțeam cam stingher în căsnicie în ultima vreme. Eram singur!

Eu sunt totuși de părere că, într-un cuplu, dacă ai o problemă și poți face ceva o rezolvi, nu?! Dar, dacă nu mai există dragoste în cuplu, nu cred că mai are sens să fim împreună. Nu se poate dragoste cu sila, până la urmă. Vom vedea ce se va întâmpla!”, a dezvăluit Cornel Păsat, pentru

De la striptease la imobiliare…doar un pas. Cum a luat Cornel Păsat decizia de a se implica în afaceri

Deși toată lumea îl cunoaște pentru rolul său din trupa „Flamingo Boys”, Cornel Păsat s-a apucat de ceva vreme de afaceri. Acesta este, mai nou, agent imobiliar, iar decizia de a „îmbrățișa” această meserie a venit ca urmare a dorinței de a face „ceva” pentru el însuși.

„ Atunci când am fost să evaluăm casa, brusc mi s-a aprins o scânteie: am decis să fac și eu ceva pentru mine, cu viața mea și să mă ocup de imobiliare. Am devenit partener în firmă cu cel cu care vorbisem să vând casa. Sunt conștient că sunt și oameni care mă critică pentru ce fac acum, dar eu merg înainte”, a mai declarat bărbatul.