Cosmin Seleși a vorbit deschis despre momentul când fiul său a fost diagnosticat greșit cu sindromul Down: „Eram terminat”

Cosmin Seleși este în lista celor mai cunoscuți actori și prezentatori TV autohtoni. Mulți ani a fost prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva”, dar la proiect și să plece de la postul TV. În cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, actorul a mărturisit detalii despre viața profesională și despre familia sa, informează Elle.

Moment dificil în viața actorului

mai delicat. Cu mai mult timp în urmă, el l-a dus pe fiul său la psiholog. Tudor avea la 11 ani un comportament mai neobișnuit, agresiv și îi era dificil să se adapteze în colectiv. Psihologul a spus că băiatul are sindromul Down.

„Am mers cu el la psiholog de la trei ani jumătate, pentru că bătea copiii și nu mă înțelegeam cu el. Bătea copiii la grădiniță. Am fost la cineva și un psiholog mi-a zis: „Vezi că are sindromul Down” și să mă duc cu el la psihiatru. M-am dus la grădiniță, i-am spus directoarei și ea a zis: „Poftim? Nu există așa ceva. Tudor? Nu.” Eram terminat”, a mărturisit Cosmin Seleși.

Această scenă l-a speriat pe actor. Nu putea admite faptul că fiul său are acest diagnostic. Cosmin Seleși a declarat că a trecut prin momente de groază, dar l-a ajutat familia să treacă peste toate greutățile.

„În momentul ăla am cunoscut un sentiment de iubire”

Cosmin Seleși a spus că Tudor i-a schimbat radical viața. De când a venit băiatul pe lume, a cunoscut o formă de iubire pe care nu o mai simțise, iar cel mic a devenit centrul universului său. Ba mai mult, atunci când s-a născut și fetița sa, Ilinca, fericirea a atins un nou nivel.

„Mi s-a schimbat viața total după ce a venit Tudor pe lume. În momentul ăla am cunoscut un sentiment de iubire pe care nu-l mai cunoscusem niciodată în viața mea. Este în continuare din ce în ce mai mult. După care a venit Ilinca pe lume, am fost doborât de ea. Îl iubesc pe Tudor de mor, dar Ilinca este ceva… mă sperie gândul că peste cinci ani va fi altfel. Tudor e foarte sensibil, e un om tare bun. Într-un cantonament, unul din gașcă l-a agresat. Atunci mi-a zis: „Tata, nu pot să-ți spun. Ei sunt prietenii mei și le fac rău.” Ilinca e mai hotărâtă. Am reușit să-i creștem pe amândoi astfel încât să înțeleagă ce se poate și ce nu se poate, Tudor se mai supără, dar Ilinca dacă vrea să obțină ceva cu adevărat, o să obțină. Ea e mai bătăioasă, se joacă doar cu băieți, face karate”, a adăugat Cosmin Seleși.