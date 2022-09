Cosmin Seleși revine la Pro TV cu o nouă emisiune „Batem Palma?”. Ce spune actorul despre noul proiect: „Va fi un show cum n-au mai văzut”

Cosmin Seleși prezintă emisiunea „Batem Palma?”, . Un format în care îți poți testa norocul și intuiția. Noul proiect este despre voie bună și câștiguri mari, în care răspunsul la o întrebare, aparent simplă, îți poate aduce o sumă consistentă de bani.

În curând, cei de acasă se vor bucura de un show ce nu ar trebui ratat, dar și de un prezentator care vine cu o energie de zile mari, cu o pasiune pentru televiziune care se transmite la fiecare pas și cu un dor de telespectatorii dornici de spectacol.

În noua emisiune concurenții vor apela la noroc

Prezentatorul va fi centrul emisiunii în care concurenții vor trebui mereu să apeleze la noroc, dar și la risc, pentru a-și verifica capacitatea de a obține câștiguri, precum o sumă importantă de bani, notează

„Am tot primit întrebarea – Când revin în televiziune? Iar astăzi e oficial – De acum! Și vă spun asta direct de pe platoul de filmare de care mi-a fost atât de dor! Mă bucur atât de mult să revin alături de cei din echipa PRO TV pe care-i cunosc și în care am încredere, dar și mai tare sunt fericit de faptul că urmează să fiu iar aproape de cei de acasă, să le dau din energia mea și să mă hrănesc cu părerea lor.

Atât le transmit: să nu rateze nicio ediție deoarece le garantez că va fi un show cum n-au mai văzut, că se vor distra, vor trăi la intensitate mare momentele în care concurenții câștigă sume mai mici sau mai mari… și la finalul cărora, vor spune cu siguranță: Batem Palma!”, a menționat Cosmin Seleși.

Care a fost motivul retragerii lui Cosmin Seleși de la Antena 1

După aproape un deceniu petrecut la „Te cunosc de undeva”, să pună punct acestei colaborări. Anunțul a fost unul șocant pentru fani.

„E un proiect superb, un proiect pe care l-am îndrăgit, pe care-l iubesc în continuare. Dar eu sunt om activ, mie îmi plac provocările… nu că m-am plictisit, dar… 9 ani a durat proiectul, am fost primul prezentator. Ne-au dat cei de la Fremantle (n.r. compania de producție) și o diplomă, fiind singurul format din lume care a avut atâtea ediții.

A fost o experiență foarte frumoasă, am cunoscut oameni mișto, am învățat foarte multe lucruri, am avut o echipă fantastică, am rămas cu unii în relații foarte bune, dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Adica eu vreau să merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici.

Am văzut, am făcut, cred că am facut performanță, din punctul meu de vedere sunt convins, e un show care a livrat foarte bine. Cred ca mi-am făcut treaba acolo și cred că am spus tot. Nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a povestit Cosmin Seleși.