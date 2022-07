Cosmin Seleși vine la PRO TV, unde îi va lua locul lui Cabral: „E o provocare pentru mine”

Cosmin Seleși este în lista celor mai cunoscuți actori și prezentatori TV autohtoni. Mulți ani a fost prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva”, dar la proiect și să plece de la postul TV.

Vedeta a dat Antena 1 pentru Pro TV și s-ar putea ca din toamnă să-l vedem pe Cosmin Seleși în calitate de prezentator al emisiunii concurs „Batem palma”.

O vedetă importantă va pleca de la Antena 1 la PRO TV

Potrivit click.ro, emisiunea concurs „Batem palma” se aude că va fi în locul show-ului de succes „Ce spun românii”, deoarece Cabral este ocupat cu alt proiect, tot la Pro TV, mai exact cu emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță, dar momentan nu știu nimic sigur despre ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață.

În plus, am început să facem filme cu Alin Panc și Văru Săndel, așa că avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă, 2”și la teatru”, a declarat Cosmin Şeleşi pentru Click!

Totodată, nu-și uită prima mare dragoste, teatrul. Actorul a primit o ofertă de colaborare din partea managerului Teatrului Muzical Ambasadorii.

„De ce Teatrul Muzical Ambasadorii? Pentru că este un teatru tânăr, din punctul meu de vedere, e un teatru muzical, e o provocare pentru mine. Cred că arta spectacolului poate fi dusă și exploatată la maxim, atât timp cât ai în teatru și coregrafi, balerini, interpreți, cântăreți, și actori. Eu cred că împreună vom face niște proiecte minunate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de pandemie odată și să se întoarcă încet, încet publicul în sala de teatru. Împreună, cred că o să oferim tuturor spectatorilor care vor veni la noi la teatru spectacole minunate și pline de magie, magia teatrului”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.

Motivul real pentru care și-a dat demisia din televiziune

Actorul și-a dat demisia de la postul de televiziune care l-a făcut celebru, după 9 ani în rolul de prezentator al unuia dintre cele mai iubite show-uri de divertisment „Te cunosc de undeva”.

De asemenea, Cosmin Seleși a mărturisit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță că în trecut la rolul de moderator, exact la începutul pandemiei. La vremea aceea, producătorii emisiunii au reușit să-l convingă să rămână pentru a nu lua o decizie radicală.

„Nu totul se rezumă la bani. E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată. Am zis gata acum, stop. Gata, nu mai vreau! Stop, până aici. Mi-a fost teamă puțin, recunosc, poate nici d-aia nu am renunțat atunci, parcă chiar la începutul pandemiei, începuse pandemia, era debandadă peste tot. Producătorul de atunci și cu regizorul au venit și mi-au zis că nu am cum să plec”, a povestit Cosmin Seleși.

Chiar dacă proiectul din care făcea parte i-a adus mare succes, actorul a mărturisit că pe plan profesional.

„Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit…nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…).

A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici.

Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai există nicio provocare pentru mine”, a mai adăugat Cosmin Seleși.