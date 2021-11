Cove s-a destăinuit. A spus adevărul: din ce face bani după plecarea de la Pro TV

Gabriel Coveșeanu a decis să-și schimbe viața. Prezentatorul a plecat de la Pro Tv și a revenit la Prima Tv. Vedeta a mai lucrat acolo și se pare că i s-a făcut dor de atmosfera de la Prima Tv.

Motivul plecării de la Pro Tv

Gabriel Coveșeanu a devenit prezentatorul emisiunii „Flash Monden”. Showul este difuzat la Prima Tv, postul la care a funcționat înainte de Pro Tv. Vedeta mai are un job în cadrul teatrului. Se pare că prezentatorul este mulțumit de veniturile pe care le are și nu este lovit de pandemie.

„Am un venit decent, care îmi permite să le ofer copiilor o educație bună. Muncesc mult, aşa a fost dintotdeauna. Însă când îţi faci profesia cu pasiune, nu se mai pune. Pe lângă Flash Monden la Prima TV sunt şi managerul Teatrului Ion Creangă”, a explicat Gabriel Coveșeanu pentru okmagazine.ro.

Cine a înlocuit-o pe Adela Popescu

Prezentatorul recunoaște că și-a dorit schimbări și se simte bine la Prima Tv. Echipa postului l-a primit cu brațele deschise. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Oferta Prima TV, emisiunea Flash Monden şi proiectele pe care le pregătim, au picat la fix. Am venit aici pentru un program de prime time şi am găsit o echipă tânără, entuziastă, şi o colegă de-a dreptul efervescentă. E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă. A, şi o colegă, pe Diana, care e frumoasă, deşteaptă şi foarte bună la ceea ce face. Să fiu cu ea pe platouri e o distracţie continuă”, a mai adăugat Cove pentru sursa citată.

În ce relații a rămas Cove cu Adela Popescu

Prezentatorul a lucrat o perioadă lungă de timp pentru Pro Tv. Cove a prezentat emisiunea „Vorbe bune” în duet cu Adela Popescu. Cei doi sunt prieteni buni și se înțeleg de minune.

Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare. Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege şi, în măsura în care timpul ne permite, îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de… vorbă”, a spus Gabriel Coveșeanu, în cadrul interviului pentru okmagazine.