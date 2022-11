Craniul dragonului Balerion din serialul „House of the Dragon” va fi expus la Bucureşti

Fanii serialului „House of the Dragon”, prequel-ul faimosului „Game of Thrones”, vor avea ocazia să admire, în perioada 10-19 noiembrie, craniul dragonului Balerion, care va fi expus în centrul comercial Mega Mall Bucureşti, anunță ObservatorNews.

Craniul a mai fost expus în două centre comerciale din ţară

Craniul personajului va fi expus la parter, într-un decor cu tematica serialului şi are o înălţime de 5,5 metri. Balerion, cunoscut sub numele de The Black Dread (Spaima Neagră), a fost dragonul lui Aegon Cuceritorul în timpul Războiului de Cucerire şi cel mai mare dragon Targaryen dintre toţi cei care au trăit.

„House of the Dragon” este unul dintre cele mai îndrăgite seriale ale momentului, iar acţiunea sa precede celebra poveste din seria „Game of Thrones”. Bazat pe cartea „Fire & Blood” a scriitorului George R.R. Martin, serialul redă istoria Casei Targaryen, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”.

„Casa Dragonului” spune povestea unei perioade tulburi pentru Casa Targaryen, care a pus frate împotriva frate şi dragon contra dragon. Punctul de dispută este, desigur, cine ar trebui să se aşeze pe Tronul de Fier. Serialul poate fi urmarit pe HBO Max.

00:00

Craniul a mai fost expus la Shopping City Timişoara (17 – 26 octombrie) şi la Ploieşti Shopping City (29 octombrie-7 noiembrie). Călătoria celebrului dragon Balerion prin centrele comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle se încheie la City Park Constanţa, unde va fi expus între 21 şi 30 noiembrie.