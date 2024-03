CRBL a vorbit despre proiectele TV după ce a participat la Power Couple. „Am cam fost prin ele”

, Elena, au participat la concursul Power Couple. Cei doi au participat la avanpremiera filmului „Godzilla x Kong – Un nou imperiu”, iar soția lui s-a ferit de camerele de filmat.

CRBL, deschis la proiecte TV

Ei au participat la Power Couple, fiind singurul proiect TV în care a fost și Elena. Cei doi au rezistat doar o săptămână în concurs, eliminarea fiind dramatică, la care nu se așteptau deloc, conform

este deschis la orice nou proiect în TV, spune că îi place provocările și că ar încerca și să prezinte meteo.

„Este acasă, cu treabă. (n.r. soția) Ne-am împărțit! Nu s-a obișnuit și nu vrea să se obișnuiască! (n.r. – pe micile ecrane) A fost suficient, a fost OK, a fost o experiență și mi-a fost de ajuns! Aici nu știu, în funcție de cum sună telefonul, depinde de propuneri! (n.r. – dacă o să mai participe la o emisiune) Sunt un om care se implică, îmi plac provocările, îmi place să fac ceva ce nu am făcut mai ales! M-aș băga, dar depinde de conjunctură, circumstanțe! Am cam fost prin ele. Cam ce ar fi la TV și nu am trecut? Am fost și la știri, dar și la horoscop. Am fost și în show-urile mari care sunt la televizor acum. Meteo? Da! La meteo nu am fost niciodată! Aș putea încerca!”, a declarat CRBL.

CRBL ținea cu Radu și Oana

Daiana Anghel și Șorin Gonțea au fost câștigătorii emisiunii. Chiar dacă CRBL s-a bucurat pentru ei, ar fi vrut să câștiga Rafu Siffredi și Oana Matache.

„Am fost acolo, am văzut cum a fost. Am rămas puțin dezamăgit, țineam mai mult cu Siffredi și Oana. Nu știu de ce țineam mai mult cu ei! Așa m-am dus, în direcția aceasta! Mi-a părut rău când au pierdut. Evident, m-am bucurat și pentru câștigători, au tras tare de tot! Știi cum este! Unul pierde, altul câștigă”, a mai adăugat CRBL.