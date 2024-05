CRBL are o nouă iubită. Ce vârstă are tânăra care îl alină pe artist după divorț

a fost surprins alături de o tânără. Acesta a petrecut noaptea cu ea la mijlocul săptămânii, scrie .

Ce vârstă are tânăra care îl alină pe CRBL după divorț

Este vorba de un fotomodel de 23 de ani din Republica Moldova. Olga, finalistă la un concurs de Miss la Bușteni, în 2022, i-a furat inima lui CRBL.

Potrivit sursei citate, Olga și CRBL s-au întâlnit marți, pe seară, și, după ce s-au plimbat puțin, s-au retras în apartamentul din Pantelimon al artistului. Ulterior, cei doi au ieșit în centrul orașului.

CRBL, destăinuiri după divorțul de Elena

Amintim că, la sfârșitul lunii aprilie, , femeia care i-a fost soție 16 ani și care i-a dăruit o fetiță. Cântărețul a spus că despărțirea a fost una pașnică și că se simte bine în postura de bărbat singur.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat. (…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus cântărețul.