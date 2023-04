CRBL, despre începutul poveștii de iubire cu Elena: „Nu a fost dragoste la prima vedere” / Cum a cerut-o artistul în căsătorie

CRBL și soția sa formează unul dintre cele mai apreciate și mai îndrăgite cupluri, însă sunt puțini cei ce știu începuturile poveștii lor de dragoste.

Cei doi s-au cunoscut prima dată în urmă cu mai bine de 10 ani, în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”, unde ea i-a fost coregrafă. Însă, artistul recunoaște că din partea lui nu a fost dragoste la prima vedere, fiind foarte concentrat pe competiție.

Cum și-a cunosut CRBL soția

Într-un interviu acordat pentru , CRBL a povestit cum și-a cunoscut soția. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani și s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”. Întrebat dacă a fost dragoste la prima vedere, artistul a fost extrem de sincer, spunând că din partea lui nu a fost, fiind prea focusat pe competiție.

„Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, pentru că eu am văzut-o mult mai târziu. Eram concentrat să văd cum fac să câștig acea competiție, dar, pentru că am fost împreună șase luni în două sezoane de „Dansez pentru tine, mi-a fost suficient să o cunosc atât de bine încât după alte șase luni am cerut-o de soție. O iubesc cel puțin ca în prima zi și recunosc că sunt dependent de ea. Nu mă văd în stare să fac ceva fără Elena lângă mine sau, cel puțin ca în cazul „Survivor, susținut de acasă de ea și de Alesia”.

De asemenea, artistul a povestit și cum a plănuit cererea în căsătorie. „Eu sunt un tip romantic de fel și mi-am pus în cap să găsesc o modalitate unică de a o cere, dar, în momentul în care , acesta a fost planul meu: să îi cumpăr o pisică, știind că îi plac foarte tare pisicile, și să îi pun de zgardă inelul. Acum începe aventura, pentru că de la a spune până la a face este drum foarte lung.

Prima dată, am mers să iau inelul și a trebuit să îl iau pe cumnatul meu cu mine, ca să nu cumva să apară în presă ceva legat de asta. După care, mergi și cumpără pisica, dar pisica trebuia să aibă și zgardă, cușcă, mâncare etc. Acum, după ce am cumpărat tot, cum fac să îi dau cadoul? Elena era la sala noastră de dans, ținea cursuri. Am așteptat să termine și am zis să mergem acasă, unde în dormitor am așezat pisica pe pat, dar Elena a spus că vrea să mergem să mâncăm… După ce am mâncat, Elena voia la film. Eu eram terminat fiindcă deja trecuseră niște ore bune de când ghemotocul ăla de blană stătea singur acasă. Plus că mă gândeam încontinuu cum să îmi fac discursul, când să îngenunchez și să o întreb… Tare greu.

Într-un final, am ajuns acasă și a primit pisica. Doar că, în acel moment când eram pregătit să îmi țin discursul, ea nu vedea inelul, fiind copleșită de pisoi. A trebuit să îi atrag atenția, după care a venit momentul mult așteptat. S-a lăsat cu emoție și lacrimi, dar totul a mers perfect”.

Cum arată planurile de viitor pentru CRBL pe plan profesional și personal

„Vreau să plec în turneu prin țară „călare pe motocicletă, vreau să fac un documentar despre România văzută de mine, vreau să mă apuc să îmi , vreau multe. O să vă țin la curent, dar asta înseamnă să mă urmăriți peste tot: TV, YouTube, Instagram, Tik-Tok, radio, pentru că nu sunteți pregătiți pentru ce urmează.

Acum, la final, dragii mei posesori de cerebel, vă doresc să nu fiți cuminți, pentru a aduna cât mai multe amintiri. Voi decideți definiția cuvântului cuminte”.