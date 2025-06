CRBL, despre relația actuală cu fiica lui: „Vorbim aproape zilnic la telefon, ne vedem mai rar”

a vorbit despre pe care o are cu lui, Alesia, în prezent, după ce a divorțat de soție și și-a refăcut viața.

„Ne vedem mai rar”

CRBL a recunoscut că se vede mai rar cu fiica lui, însă spune că vorbesc des la telefon. El o descrie pe Alesia drept „foarte cerebrală, foarte cool”.

„Eu fac parte dintre oamenii norocoși! Am venit de acolo din Pitești dintr-o familie de români, cu tata CFR-ist, mama educatoare și încă doi frați, se pare că am ales drumul muzical care m-a adus până aici. Asta ține de noroc, lansarea trupei Simplu a avut nevoie și de noroc, nu doar de talent. Sunt foarte norocos că am o fată de 15 ani care e foarte cerebrală, foarte cool. Vorbim aproape zilnic la telefon, ne vedem mai rar. Nu sunt, însă, norocos la jocurile de noroc, am încercat, evident, că de asta am zarurile tatuate pe gât. Cu femeile, nu știu dacă ține neapărat de noroc. O fi undeva acolo un pic de noroc! Undeva acolo, > le așează El cum vrea”, a declarat acesta, pentru .