CRBL a reacționat extrem de dur la adresa celor care continuă să vorbească despre divorțul său de Elena Vîșcu. Artistul a decis să pună capăt discuțiilor printr-un mesaj. Acesta a ținut să menționeze că nicio persoană din exterior nu cunoaște realitatea din fosta sa familie.

După aproape două decenii de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, însă comentariile apărute în spațiul public l-au determinat pe cântăreț să intervină public.

Ce mesaj le-a transmis CRBL celor care îl critică

Artistul s-a arătat vizibil deranjat de comentariile care îl pun într-o lumină nefavorabilă și a respins categoric acuzațiile conform cărora ar fi ales să își părăsească familia fără motive întemeiate. El a subliniat că nu simte nevoia să se justifice în fața publicului și că timpul va fi cel care va așeza lucrurile, în cele din urmă, potrivit .

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a declarat CRBL.

Cântărețul a ținut să puncteze că respectul pentru viața privată ar trebui să fie prioritar pentru toată lumea. El consideră că nu are nicio obligație morală să ofere detalii intime din fosta relație.

Cum a resimțit fiica lor impactul despărțirii

a vorbit și ea deschis despre modul în care această schimbare majoră a afectat-o emoțional pe fiica lor, Alessia, în vârstă de 14 ani. Fosta soție a artistului a recunoscut că procesul de separare a fost unul rapid și extrem de intens. Acest lucru a pus o presiune considerabilă pe copil.

„Spun și o să spun în continuare. Sunt pentru fericire, să fie toată lumea, dar să fie toată lumea bine. Adică ne gândim în primul rând, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Te gândești… Eu orice fac mă gândesc: ok, Alessia, ok, cum? Adică primul lucru… te gândești la copil, și apoi acționezi, pentru că ai o responsabilitate. Perioada asta e destul de dificilă pentru ea, că nu e o… mergem la Disneyland. Nu a fost o noutate, hei, ce tare! Au fost multe, rapide, intense.”, susținea Elene Vîșcu într-un podcast.

Deși cei doi încearcă să gestioneze situația cu cât mai multă discreție, presiunea venită din partea presei și a fanilor a îngreunat procesul. Artistul a lăsat să se înțeleagă că speculațiile nu fac decât să alimenteze o stare de tensiune. Chiar dacă au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, drumurile lor s-au separat definitiv, iar acum amândoi cer să li se respecte intimitatea.