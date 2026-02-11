B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul

Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 18:15
Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
CRBL. Sursa foto: Captură video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Ce mesaj le-a transmis CRBL celor care îl critică
  2. Cum a resimțit fiica lor impactul  despărțirii

CRBL a reacționat extrem de dur la adresa celor care continuă să vorbească despre divorțul său de Elena Vîșcu. Artistul a decis să pună capăt discuțiilor printr-un mesaj. Acesta a ținut să menționeze  că nicio persoană din exterior nu cunoaște realitatea din fosta sa familie.

După aproape două decenii de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, însă comentariile apărute în spațiul public l-au determinat pe cântăreț să intervină public.

Ce mesaj le-a transmis CRBL celor care îl critică

Artistul s-a arătat vizibil deranjat de comentariile care îl pun într-o lumină nefavorabilă și a respins categoric acuzațiile conform cărora ar fi ales să își părăsească familia fără motive întemeiate. El a subliniat că nu simte nevoia să se justifice în fața publicului și că timpul va fi cel care va așeza lucrurile, în cele din urmă, potrivit spynews.

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a declarat CRBL.

Cântărețul a ținut să puncteze că respectul pentru viața privată ar trebui să fie prioritar pentru toată lumea. El consideră că nu are nicio obligație morală să ofere detalii intime din fosta relație.

Cum a resimțit fiica lor impactul  despărțirii

Elena Vîșcu a vorbit și ea deschis despre modul în care această schimbare majoră a afectat-o emoțional pe fiica lor, Alessia, în vârstă de 14 ani. Fosta soție a artistului a recunoscut că procesul de separare a fost unul rapid și extrem de intens. Acest lucru a pus o presiune considerabilă pe copil.

„Spun și o să spun în continuare. Sunt pentru fericire, să fie toată lumea, dar să fie toată lumea bine. Adică ne gândim în primul rând, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Te gândești… Eu orice fac mă gândesc: ok, Alessia, ok, cum? Adică primul lucru… te gândești la copil, și apoi acționezi, pentru că ai o responsabilitate. Perioada asta e destul de dificilă pentru ea, că nu e o… mergem la Disneyland. Nu a fost o noutate, hei, ce tare! Au fost multe, rapide, intense.”, susținea Elene Vîșcu într-un podcast.

Deși cei doi încearcă să gestioneze situația cu cât mai multă discreție, presiunea venită din partea presei și a fanilor a îngreunat procesul. Artistul a lăsat să se înțeleagă că speculațiile nu fac decât să alimenteze o stare de tensiune. Chiar dacă au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, drumurile lor s-au separat definitiv, iar acum amândoi cer să li se respecte intimitatea.

Tags:
Citește și...
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Monden
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Monden
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă
Monden
Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă
Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)
Monden
Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)
Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
Monden
Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
Monden
Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
Momente grele pentru Larisa Udilă: Soțul ei a primit un diagnostic neașteptat după analizele de rutină
Monden
Momente grele pentru Larisa Udilă: Soțul ei a primit un diagnostic neașteptat după analizele de rutină
Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
Monden
Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
Monden
Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
Tudor Chirilă critică dur Ministerul Culturii după propunerea de pontaj pentru actori: „Nu se poate măsura munca noastră”
Monden
Tudor Chirilă critică dur Ministerul Culturii după propunerea de pontaj pentru actori: „Nu se poate măsura munca noastră”
Ultima oră
18:26 - Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
18:21 - Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
18:04 - Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
17:53 - Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
17:42 - 7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
17:32 - Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. „După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul” (VIDEO)
17:27 - Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
17:05 - Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
17:01 - Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
16:57 - Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)