CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?

CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 13:10
Sursa Foto: TikTok- ollygutanu
Cuprins
  1. Cum s-au apropiat CRBL și Olga Guțanu
  2. Ce planuri de viitor au cei doi
  3. Cum își exprimă CRBL personalitatea după noua relație

CRBL și Olga Guțanu formează un cuplu în showbiz, după divorțul artistului de fosta soție, Elena Viscu. Tânărul manechin de 23 de ani din Republica Moldova l-a cucerit rapid, iar cei doi trăiesc deja împreună. Cu toate că relația lor este la început, apropierea și compatibilitatea dintre ei îi fac pe mulți să creadă că CRBL ar putea ajunge din nou la altar mai repede decât s-ar fi așteptat.

CRBL și Olga Guțanu. Sursa Foto: TikTok- ollygutanu

Cum s-au apropiat CRBL și Olga Guțanu

După ce și-a încheiat căsnicia cu Elena Viscu, mama fiicei sale, CRBL a reușit să-și găsească echilibrul lângă Olga Guțanu. Cei doi s-au mutat împreună după aproximativ 9-10 luni de relație, iar artistul recunoaște că, în ciuda vârstei fragede, Olga are o gândire matură. „Suntem bine amândoi”, a declarat CRBL, confirmând că noua relație îi aduce liniște și stabilitate.

Ce planuri de viitor au cei doi

Întrebat despre căsătorie și copii, CRBL a răspuns rezervat, dar optimist: „Astea sunt despre viitor! Iar astea apar când apar!”. Cu toate acestea, apropierea dintre cei doi și declarațiile pline de încredere lasă loc speculațiilor privind o nuntă. În paralel, CRBL își concentrează energia pe carieră și a anunțat lansarea a patru albume conceptuale, primul fiind deja pe piață. Următoarea piesă, „Banii”, va fi disponibilă săptămâna viitoare, completând un an plin de schimbări și proiecte pentru artist.

Cum își exprimă CRBL personalitatea după noua relație

Pe lângă dragoste și muzică, CRBL și-a găsit un nou mod de exprimare prin vestimentație. Artistul personalizează sacouri și pălării cu versuri din piesele sale, un gest care îl ajută să își pună amprenta personală asupra imaginii sale publice. „Nu e cu interes, e doar cu necesitate. Sunt atent să-mi placă mie”, a explicat el. În același timp, CRBL a recunoscut că a mai pus câteva kilograme, dar speră să revină la o formă mai bună prin sport și disciplină. „Deocamdată, doar kendama mă mai ține așa aprins”, a mai cântărețul, potrivit click.ro.

