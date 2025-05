Cristi Borcea, dezvăluiri despre viața sa amoroasă: „Și Valentina a știut, nu m-a luat de la bibliotecă”

După numeroase aventuri sentimentale, afaceristul Cristi Borcea pare să fi fost ”cumințit” de Valentina Pelinel. Cei doi au împreună un băiat, pe Milan, și pe gemenele Rania și Indira. Dar Borcea are copii și din căsniciile anterioare și se preocupă să aibă o relație bună cu toți.

Borcea: Eu mi-am dat licența la Valentina

„Eu am o relație foarte bună cu toate mamele copiilor mei și cel mai important pentru mine, în momentul de față, este Valentina, pentru că eu, având atâtea probleme și cu copiii, numai să vorbești de două ori pe zi: 18 telefoane, 18 probleme pe care le iei.. de două ori vorbesc. 18 cerințe. Acasă ai nevoie să găsești liniște. (…) Toate au știut cum mă iau și de unde mă ia. Și Valentina a știut, nu m-a luat de la bibliotecă. (…)

Nu prea am întâlnit femei care să mă refuze. Am avut și 1,90m, am avut și notorietate, și putere, și cașcaval. Le aveam combinate pe toate și era foarte greu… Eu ”, a spus Cristi Borcea, potrivit

Pe ce cheltuie Borcea 500.000 de euro lunar

Recent, afaceristul a dezvăluit la iAMnews că a ajuns să pe lună: „Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”.

Cea mai mare parte a acestor cheltuieli este direcționată către educația copiilor săi, de la taxe la școli private, până la meditații. Restul banilor acoperă întreținerea mai multor proprietăți, costurile pentru automobile, taxele anuale și pensiile alimentare stabilite în urma separării de fostele partenere.