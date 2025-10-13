Cristi Borcea e un tată implicat, spune Valentina Pelinel. Oricât de ocupat ar fi, omul de afaceri ajută la creșterea copiilor lor, Milan și gemenele Rania și Indira. Valentina a dat mai multe detalii din viața lor de familie.

Cum au fost temele de vacanță pentru Milan

„Încă mai vor să stea cu mine. Sper să fie cât mai lungă perioada. Pe perioada de vacanță, Milan a fost «nevoit», ca să zic așa, să citească, pentru că a avut temă de la școală. A primit ca temă să citească minimum trei cărți în limba engleză și minimum trei cărți în limba română. Și fiind temă, trebuie să o faci. (…)

De copii trebuie să tragi. Păi, ar face cu totul altceva. Noi cum eram? Îi și împingi de la spate, dar îi și înțelegi, ca să fie o relație frumoasă de prietenie, nu de dușmănie. Când a început vacanța l-am lăsat un pic mai liber, că am zis că abia a început vacanța, să se bucure de ea, după care am început puțin câte puțin, că nu avem încotro. Dar l-a prins”, a susținut Valentina Pelinel, în emisiunea „Dincolo de copertă”,

Cine o ajută pe Valentina Pelinel în creșterea copiilor

Ea a mai spus că atunci când este nevoie de a pune piciorul în prag, îl lasă pe Cristi Borcea să intervină.

„Depinde. La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel . Eu am treburile mele: cu lecții, cu recapitulări în weekend. Că în weekend eu mă uit frumos și pe ce au făcut la școală. Primim acasă toate materialele și vreau să văd ce au făcut în timpul săptămânii. Văd unde greșesc și recapitulăm. Că îmi mai zice Milan: «ok, am făcut temele, dar iar începi și cu recapitularea?». Îi spun că trebuie să se bucure că eu am răbdare și stau cu el, că eu vreau să-l ajut de fapt. Am noroc că nu au încă fetițele teme. Sunt . Au într-adevăr activități multe, dar ne descurcăm”, a mai spus soția lui Cristi Borcea, potrivit .

Pentru a avea timp de copii, Valentina Pelinel apelează și la ajutor extern, care se ocupă de diversele treburi din casă.

„Am ajutoare. Eu prefer timpul ăla să-l petrec cu ei, nu să le aranjez colanții. Vreau să fiu cu ele. Vor să fiu eu la ora de gimnastică, de două ori pe săptămână pentru că vor să le văd. Asta este bucuria lor. Și atunci sunt acolo. Foarte rar se întâmplă, poate nu sunt în București sau nu sunt în țară, să nu ajung, dar de obicei sunt acolo”, a mai afirmat Valentina Pelinel.