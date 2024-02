Cristi Borcea își vinde complexul Pam Beach din Olimp. „Mai bine copiilor!”

își vinde Hotelul Pam Beach din stațiunea Olimp, iar contractual de vânzare va fi semnat cel târziu până la data de 3 octombrie 2024.

Complexul, închiriat până la vânzare

Hotelul se vinde alături de restaurant și terenuri pentru suma de 9,2 milioane de euro, conform

În paralel, a fost semnat și un contract de închiriere pentru hotel și restaurant până la data de 3 octombrie 2024. Cheltuielile de închirierea, de 800.000 de euro, plus TVA, se vor plăti în două tranșe, până în iulie 2024.

Hotelul are 13 etaje, 210 camere renovate în 2021, dintre care 187 sunt duble, 12 triple și 11 apartamente.

„Ele cred că li se cuvine”

Chiar dacă are alături de el o femeie care îl iubește, afaceristul a avut mereu grijă la afacere. El a povestit în cadrul unui podcast că a împărțit averea între fostele soții, copii și

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor.

Doar pe numele copiilor. Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: „Doamne ajută, ce ne-a dat, ce condiţii și cum ne-a ținut”. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început”, a mărturisit Borcea.

Afaceristul a mai menționat că fiica lui, Melissa, este student la o facultate în SUA și că locuiește într-o casă de pe malul mprii care costă aproximativ 3 milioane de euro. Mai mult, adolescenta a primit cadou de la tatăl ei și a mașină de lux.