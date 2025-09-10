Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat

Cristina Ciobănașu a anunțat recent că va face o în ceea ce privește . Aceasta nu vrea să se mai expună în exces.

Declarațiile actriței

„Lumea se inflamează”

„Cred că e foarte greu să relatezi realitatea așa cum e ea, fie ca persoană publică, fie nu, pentru că tindem cu toții către perfecțiune”, declarat Cristina Ciobănașu, conform .

„Și în momentul în care vezi în online că viața tuturor este perfectă, începi să te compari și poate că ai momente în care viața ta personală nu e roz. Dar pentru că o vezi pe a altora, ai senzația că ești tu defect sau că ai tu o problemă sau că doar ție nu-ți merg lucrurile cum ar trebui. De ce la alții se poate și la tine nu?”, a adăugat.

Actrița încearcă să nu se mai afișeze în momente vulnerabile căci lumea „se inflamează”, iar curiozitatea întrece limite.

„Nu vreau să fac un mare caz din momentele astea, pentru că toată lumea se inflamează și devine extra curioasă: «Dar oare prin ce dramă trece Cristina Ciobănașu?»”, spune Cristina.

„Dar încerc, măcar subtil, să transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă, că muncesc pentru ceea ce am și că am muncit întotdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor, mai ales ale mele, dar și ale celor care m-au crescut și care au investit în mine. Vreau ca, pur și simplu, să încerc să fiu umană în toată lumea asta în care e foarte greu să te pierzi”, adaugă.