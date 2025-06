Cristina Cioran a dezvăluit secretele slăbitului după naștere: „Nu sunt de acord cu înfometarea”

a reușit să slăbească 10 kilograme într-o lună, fără să se înfometeze. Fosta prezentatoare „Acces Direct” a dezvăluit secretele din spatele formei în care se află.

a devenit în februarie mămică pentru a doua oară, de data aceasta a unui băiețel. Deși în timpul sarcinii, aceasta a pus destul de multe kilograme în plus, acum, la câteva luni distanță, și-a recăpătat silueta.

Secretul siluetei Cristinei Cioran

Blondina a povestit cum a pierdut în greutate, dar și faptul că înfometarea nu a fost o soluție pentru ea.

„Mi-am fixat un obiectiv acum o lună de zile. Am zis că trebuie să elimin 10 kilograme și fix așa s-a întâmplat. Am urmat un program de slăbit pe care l-am mai urmat și după ce am născut-o pe Ema. E doar dietă, sportul urmează după ce termin partea asta. Urmează mai mult înot, cu sala încă nu m-am obișnuit. Ăsta a fost obiectivul, l-am atins, dar mai merge un pic. Nu sunt de acord cu dietele prea drastice, cu înfometarea sau pastilele minune. Eu am menținut o dietă daneză, care conține vitamine, minerale pentru a te menține sănătos”, a povestit Cristina Cioran la Știrile

Cristina Cioran, gata să devină mamă pentru a treia oară

Vedeta a adus în discuție și posibilitatea unei noi sarcini. Se pare că aceasta nu respinge ideea de a redeveni mamă, chiar dacă doar ce s-a încheiat perioada sarcini pentru ea.

„E mai greu de ținut dieta decât să am grijă de copii. Acum că am slăbit, pot să-l fac și pe al treilea. Iubesc să fiu mamă, îmi place foarte mult”, a adăugat Cristina Cioran.