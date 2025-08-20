B1 Inregistrari!
Cu ce problemă se confruntă Cristina Cioran după cea de-a doua naștere: „Voiam demult să vă spun"

Cu ce problemă se confruntă Cristina Cioran după cea de-a doua naștere: „Voiam demult să vă spun”

20 aug. 2025, 17:43
Cu ce problemă se confruntă Cristina Cioran după cea de-a doua naștere: „Voiam demult să vă spun”
Sursa Foto: Facebook/ Cristina Cioran

În urma cu șase luni, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Cristina Cioran și Alex Dobrescu deveneau părinți pentru a doua oară, de data aceasta, a unui băiețel. La scurt timp după naștere, vedeta a început să se confrunte cu o problemă, despre care a vorbit abia acum.

 

 Cuprins: 

  1. Ce folosește Cristina Cioran pentru a combate căderea părului
  2. Cum a reușit Cristina Cioran să slăbească după sarcină

Ce folosește Cristina Cioran pentru a combate căderea părului

De aproximativ două luni, Cristina Cioran se confruntă cu o problemă frecventă în rândul femeilor care au născut recent: căderea părului. Vedeta a încercat o serie de produse cosmetice, dar într-un final, a sesizat că ceea ce o ajută în combaterea problemei este o combinație naturală, ce are la bază mai multe plante folosite și în bucătărie.

„Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt. După ce  am născut, acum 6 luni, la câteva luni după, când avea bebelușul vreo 4 luni, a început să îmi cadă părul. A început să-mi cadă destul de mult, la un moment dat îmi făcusem un obicei din a-l pieptăna și parcă trăgeam tare de el să văd cât de mult cade.

Am început să fac tot felul de tratamente cu uleiuri esențiale și am ajuns la concluzia că acel ulei cu rozmarin, oregană, busuioc, ulei de ricin este cel mai bun și deși părul este destul de lung, el sărăcuțul s-a cam rărit așa, dar de când dau cu această combinație, că mă dau de vreo lună și ceva, e grozavă. Mă simt mult mai bine”, a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea.

Cum a reușit Cristina Cioran să slăbească după sarcină

După ce a născut, Cristina Cioran a început să urmeze o dietă pentru a da jos kilogramele puse în timpul sarcinii. Vedeta a făcut deja progrese și își încurajează fanii care vor să slăbească să adopte un stil de viață sănătos și să nu se încreadă în așa-zisele „produse minune” pentru slăbit.

„Suntem în vacanță deja și petrecem 1 iunie la mare. Am un proiect pentru vara aceasta dar încă nu vă pot da detalii. Deocamdată sunt fericită pentru că m-am reapucat de dietă și am intrat în programul Nupo. Am slăbit deja cu această dietă 4 kilograme, dar mai am de muncă însă am ambiția și rezistența necesare ca să dau jos frumos. Nu există pilulă minune, încurajez doritorii de slăbit să meargă spre produse naturale, testate și aprobate, nu pastile care promit minuni. 

Este periculos pentru sănătate și trag un semnal de alarmă. Atenție maximă! Eu folosesc în dieta mea suplimente slim boost, produse care sunt aprobate și verificate. Nu merită să te îmbolnăveștica să faci parte dintr-o statistică. Am pus doar 12 kilograme în sarcină, îmi era foarte rău și nu puteam mânca. Nu alăptez acum!”, a povestit Cristina Cioran, pentru Click!.

