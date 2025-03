Cristina Cioran, despre problemele cu legea ale lui Alex Dobrescu. „Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile”

La nici o lună de la nașterea celui de-al doilea copil al ei, traversează o perioadă extrem de dificilă. Atunci când credea că, în sfârșit, lucrurile o vor lua pe un făgaș normal și va reuși să aibă familia la care visa, Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, apare într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut un Valentine’s Day cu totul special. Pe 14 februarie, fiul lor a venit pe lume pentru a începe un nou capitol în viețile părinților lui.

Cristina Cioran: „Sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”

Alex Dobrescu părea că este pregătit pentru un nou început și pentru o viață alături de Cristina Cioran și cei doi copii ai lor. Deși rezervată cu privire la o posibilă împăcare cu Alex Dobrescu, vedeta este convinsă că vrea ca tatăl copiilor ei să fie prezent în viața lor.

Însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când a fost reținut de poliție într-un dosar de trafic de droguri. Cristina Cioran este convinsă că nu este nevinovat și susține că un amic ar fi fost de vină pentru situația creată.

„Nu am luat nimic foarte bine, sunt sentimental depășită de situație, pentru că nu mă așteptam să se întâmple treaba aceasta. Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile, de unde aveam atâta treabă și ne gândiserăm, chiar împreună, să facem foarte multe lucruri, dintr-o dată nu mai facem nimic! Din câte am înțeles de la el, pentru că am vorbit, a avut un prieten foarte bun care i-a făcut această înscenare, după care o reclamație. Nu știu să spun, sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”, a declarat Cristina Cioran, la „Viața fără filtru”, potrivit .

Cristina Cioran, sprijinită de mama ei

Însă, Cristina Cioran nu este nevoită să treacă prin aceste momente dificile singură. Fosta prezentatoare TV o are alături pe mama ei, un sprijin necondiționat care o ajută atât în creșterea celor doi copii, cât și să facă față provocărilor.

„Sunt cu mama! E mama la mine și îi mulțumesc din suflet că este alături de mine”, a declarat vedeta.