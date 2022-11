Cristina Cioran devastată de despărțirea de Alex Dobrescu: ”nu am puterea să vorbesc nimic”

Cristina Cioran a oferit primele declarații după despărțirea de Alex Dobrescu. Artista a făcut dezvăluiri despre perioada grea prin care trece în aceste momente.

Vedeta ia în calcul o împăcare

în urmă cu câteva zile, anunțul a fost făcut chiar de bărbatul lângă care Cristina și-a petrecut clipe de neuitat. Se pare ă vedeta trece prin momente cumplite după despărțirea de tatăl copilului ei, ea rămânând singură cu fetița după separarea dintre ei. Deși fosta prezentatoare încearcă să nu se lase copleșită de simțirile pe care despărțirea i le provocă, aceasta a recunoscut că nu are încă puterea să vorbească. Totodată artista a dat de înțeles că despărțirea nu ar fi definitivă și că ar putea fi doar o pauză, cum se întâmplă în situația multor cupluri.

„Se mai întâmplă, suntem într-o pauză, așa cum poate fi orice cuplu! Îmi pare rău că s-a aflat așa, nu am puterea să vorbesc nimic. Era normal ca măcar o perioadă să rămână între noi discuția asta. Voi vorbi înainte cu el și cu presa atunci când va fi momentul!”, a mai spus Cristina Cioran, pentru Click!.

Cristina Cioran a devenit mamă la 43 de ani

Fosta prezentatoare a adus pe lume, la vârsta de 43 de an, o fetiță care acum are un an. Vedeta a devenit pentru prima dată mamă în 2021, de care s-a despărțit recent și care de curând o ceruse de nevastă.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.”, a declarat Cristina Cioran, la Vorbește lumea, de la Pro TV.