Cristina Cioran, mărturisiri în lacrimi. Actrița a povestit de ce a fost separata de fiica ei, imediat după naștere

Cristina Cioran a făcut o serie de mărturisiri cutremurătoare. Actrița a povestit drama prin care a trecut atunci când a născut și a fost nevoită să își lase fata în spital, micuța fiind internată la ATI.

Cristina Cioran este una dintre cele mai cunoscute femeie din România, însă puțini știu greutățile vieții ei personale. Actrița a traversat momente teribile atunci când a adus pe lume primul copil. Micuța fetiță a fost nevoită să mai rămână în spital, la ATI, în incubator, pentru a lua în greutate, dar mama ei a fost externată.

Cristina Cioran, dezvăluiri emoționante la TV

Drama pe care a povestit-o actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță ar impresiona orice femeie și mai ales orice mamă. Actrița a dezvăluit că a fost separată de fiica ei după naștere, pentru că bebelușul a trebuit să stea în incubator.

Vedeta a traversată o adevărată drama în acel moment. Ema stat în incubator o lună și jumătate ca să poată ajunge sănătoasă în sânul familiei.

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac.

Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase”, a mărturisit ea.

Cristina Cioran, momente emoționante înainte de a naște

Actrița a povestit cum a născut și cât de rău s-a simțit înainte să aducă copilul pe lume. Vedea a descris totul precum atmosfera unui film, în care interpreta rolul principal, doar că de această tată totul era realizate.

„Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit actrița, La Măruță.

Vedeta, sprijinită de familie și de iubit la naștere

Cristina Cioran a recunoscut că sprijinul pe care l-a primit din partea familiei și a iubitului ei au reprezentat un ajutor uriaș. În prezent, din fericire, fetița Cristinei Cioran este bine și sănătoasă.

„Îmi place că e bebelușul cu mine, 6 săptămâni a fost departe (…) După 3 zile, m-au eliberat, m-au trimis acasă. Nu au putut să mă țină în spital, e spital suport Covid. Am luat-o acasă și e bine, sănătoasă, frumoasă, veselă și perfectă. A fost o perioadă foarte grea, îi mulțumesc familiei că m-a susținut și iubitului că nu m-a lăsat în starea aia. M-au ajutat și mesajele mămicilor, am primit peste 2000 de mesaje, nu mi-a venit să cred”, a povestit actrița.