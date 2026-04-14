Cristina Cioran a susținut că a depășit problemele pe care le-a avut din cauza lui Alex Dobrescu, tatăl , iar săptămâna aceasta chiar are de gând să-l viziteze la închisoare. Până acum, doar online și la telefon.

Alex Dobrescu a fost arestat, chiar după nașterea celui de-al doilea copil al lor, pentru trafic de droguri de mare risc și a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare. Și înainte între cei doi au fost probleme, Alex având ordin de restricție emis la cererea Cristinei.

Cristina Cioran: Eu am iertat tot

„M-am gândit (de Paște) la oamenii buni, la lucrurile frumoase, m-am gândit și la Alex, la faptul că e acolo și că nu e foarte bine, dar el e un tip pozitiv și depășește tot. Abia așteptăm să vină acasă. Eu am sufletul împăcat și cred că și el. Eu una da, am iertat tot și chiar m-am gândit să-i fac și o vizită”, a afirmat Cristina Cioran, pentru

Cristina Cioran vrea să-și viziteze partenerul la închisoare

Actrița a tratat apoi în cheie ironic-glumeață situația altfel dificilă în care se găsește: „Cred că săptămâna aceasta o să-i fac o vizită, să-i duc una alta. Nu știu dacă mă duc singură, dar cred că mă duc cu unul dintre copii. Sunt lecții de viață și evenimente din viața unui om, evenimente nedorite, dar care există. Ce e mai important decât să accepți prezentul, să accepți viitorul și să-l pregătești cât poți de bine ca să nu te prindă cu chiloții în vine”.