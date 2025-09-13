B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”

Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 23:52
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Sursa foto: Cristina Cioran / Facebook
Cuprins
  1. Ce reacție a avut Cristina Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu
  2. De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Cristina Cioran a făcut primele declarații după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat, în primă instanță, la închisoare cu executare. Actrița a spus că e hotărâtă să se concentreze pe creșterea fetiței și a băiețelului lor.

Ce reacție a avut Cristina Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus Cristina Cioran, pentru SpyNews.

De altfel, ea nu l-a avut alături o bună bucată de vreme pe tatăl copiilor ei. Asta deoarece Alex Dobrescu a avut ordin de restricție și nu s-a putut apropia de ea. Cristina a fost cea care a cerut acest ordin și a stârnit surpriza publică atunci când a anunțat că, în ciuda ordinului și a situației tensionate dintre ei, ea a rămas iar însărcinată cu el.

De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvară, la scurt timp după ce a devenit tată pentru a doua oară. Numele său a apărut într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc. El ar fi vândut cocaină și MDMA.

Recent, acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru „trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie”. Alex mai trebuie să plătească suma de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Din activitatea infracțională, Alex Dobrescu ar fi câștigat 4.900 de lei, sumă care a fost confiscată de anchetatori.

Decizia aparține Tribunalului București, dar poate fi contestată. Până la decizia definitivă, el va rămâne în arest preventiv.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Monden
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Monden
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Monden
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Monden
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Monden
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Monden
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Ultima oră
23:11 - Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
22:34 - Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
21:49 - Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
21:20 - Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
20:45 - Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
20:13 - O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:58 - Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
18:27 - Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”