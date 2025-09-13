Cristina Cioran a făcut primele declarații după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat, în primă instanță, la închisoare cu executare. Actrița a spus că e hotărâtă să se concentreze pe creșterea fetiței și a .

Ce reacție a avut Cristina Cioran după condamnarea lui Alex Dobrescu

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus Cristina Cioran, pentru

De altfel, ea nu l-a avut alături o bună bucată de vreme pe tatăl copiilor ei. Asta deoarece Alex Dobrescu a avut ordin de restricție și nu s-a putut apropia de ea. Cristina a fost cea care a cerut acest ordin și atunci când a anunțat că, în ciuda ordinului și a situației tensionate dintre ei, ea a rămas iar însărcinată cu el.

De ce a fost condamnat Alex Dobrescu la închisoare cu executare

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvară, la scurt timp după ce a devenit tată pentru a doua oară. Numele său a apărut într-un dosar de de mare risc. El ar fi vândut cocaină și MDMA.

Recent, acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru „trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie”. Alex mai trebuie să plătească suma de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Din activitatea infracțională, Alex Dobrescu ar fi câștigat 4.900 de lei, sumă care a fost confiscată de anchetatori.

Decizia aparține Tribunalului București, dar poate fi contestată. Până la decizia definitivă, el va rămâne .