Cristina Cioran se confruntă cu momente grele chiar înainte de Paște, din cauza unor probleme de sănătate. Din acest motiv planurile de sărbători s-au modificat.

Ce probleme de sănătate au întâmpinat cei doi copii ai Cristinei

Deși micuții au de suferit din cauza unor viruși, fosta încearcă să rămână optimistă și să le ofere o vacanță frumoasă. Sărbătorile o vor găsi acasă, în familie, însă vedeta plănuiește și câteva ieșiri scurte în zona Constanței.

„Suntem în familie. Încă ne luptăm cu niște viruși, dar, în rest, suntem bine. O să petrecem în familie, acasă, în duminica de Paște, iar sâmbătă mergem la un festival de familie de lângă Constanța. O să ieșim după Paște pe afară, mergem pe la plajă, ne jucăm. Da, acum, de Paște, se împlinește un an de când m-am mutat la Constanța”, a declarat Cristina Cioran.

Detalii despre diagnosticele cu care Cristina Cioran se confruntă

Situația medicală este destul de complexă, având în vedere că toți membrii familiei au fost afectați pe rând de răceli și viroze. Vedeta a dezvăluit că băiatul a trecut prin stări dificile din cauza unei bronșiolite, iar acum se confruntă cu febră, în timp ce restul familiei încearcă să se recupereze după o răceală puternică, scrie .

„Cel mic a făcut o bronșiolită, avem o viroză și la cea mare, apoi și eu, și mama am răcit. În momentul de față, ne luptăm cu o laringită la cel mic. Abia am terminat tratamentul pentru bronșiolită, iar de aseară are febră din cauza laringitei. Nu e liniștit, e supărat, dar va fi bine. Avem medic bun. Până își face imunitatea, o să tot tragem cu răcelile astea”, a mai adăugat ea.