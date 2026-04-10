Cristina Cioran se confruntă cu momente grele chiar înainte de Paște, din cauza unor probleme de sănătate. Din acest motiv planurile de sărbători s-au modificat.
Deși micuții au de suferit din cauza unor viruși, fosta prezentatoare TV încearcă să rămână optimistă și să le ofere o vacanță frumoasă. Sărbătorile o vor găsi acasă, în familie, însă vedeta plănuiește și câteva ieșiri scurte în zona Constanței.
„Suntem în familie. Încă ne luptăm cu niște viruși, dar, în rest, suntem bine. O să petrecem în familie, acasă, în duminica de Paște, iar sâmbătă mergem la un festival de familie de lângă Constanța. O să ieșim după Paște pe afară, mergem pe la plajă, ne jucăm. Da, acum, de Paște, se împlinește un an de când m-am mutat la Constanța”, a declarat Cristina Cioran.
Situația medicală este destul de complexă, având în vedere că toți membrii familiei au fost afectați pe rând de răceli și viroze. Vedeta a dezvăluit că băiatul a trecut prin stări dificile din cauza unei bronșiolite, iar acum se confruntă cu febră, în timp ce restul familiei încearcă să se recupereze după o răceală puternică, scrie Cancan.
„Cel mic a făcut o bronșiolită, avem o viroză și la cea mare, apoi și eu, și mama am răcit. În momentul de față, ne luptăm cu o laringită la cel mic. Abia am terminat tratamentul pentru bronșiolită, iar de aseară are febră din cauza laringitei. Nu e liniștit, e supărat, dar va fi bine. Avem medic bun. Până își face imunitatea, o să tot tragem cu răcelile astea”, a mai adăugat ea.