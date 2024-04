Cristina Cioran vrea să prelungească ordinul de protecție împotriva lui Alex Dobrescu. El acuză, la rândul său: „Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. Am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele” (VIDEO)

Cristina Cioran a mers, luni, în instanță pentru a prelungi ordinul de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, „Am văzut că sunt voci care declară că e o înscenare. Nu, nu este o înscenare”, a spus vedeta. El, în schimb, susține că „mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție”. Scandalul a reizbucnit recent între cei doi.

Cristina Cioran vrea prelungirea ordinului de protecție împotriva lui Alex Dobrescu

„Este o zi foarte importantă pentru mine și aș vrea să îmi țineți pumnii să iasă bine. Mă duc la judecătorie să prelungesc ordinul de restricție emis împotriva tatălui fetiței mele. Ordin de restricție care a fost emis totalmente legal, cu probe, și care sper să se prelungească pe perioadă maximă.

este prioritatea mea. Am văzut că sunt voci care declară că e o înscenare. Nu, nu este o înscenare. Poliția Română nu poate înscena. Un procuror de caz nu poate înscena. Un judecător nu poate înscena”, a susținut Cristina Cioran, potrivit

Alex Dobrescu: Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție

Scandalul dintre ei a reizbucnit acum câteva zile, când Alex Dobrescu a mers în casa unde au locuit împreună pentru a-și lua actele. Cristina Cioran spune că el nu avea voie să meargă în locuință, fiindu-i interzis prin ordinul de restricție. La fața locului a ajuns și poliția. Dobrescu a afirmat, în schimb, că nu a știut de această măsură împotriva lui.

„Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română ia deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a susținut Alex Dobrescu.