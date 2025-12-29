B1 Inregistrari!
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025

29 dec. 2025, 15:12
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Sursa Foto: Instagram/ @oana_mosneagu
Cuprins
  1. Ce-și doresc Oana și Vlad Gherman de la anul 2026
  2. Cum au resimțit Oana și Vlad Gherman anul 2025
  3. Ce i-a scos din minți pe Oana și Vlad Gherman în anul 2025

Oana și Vlad Gherman încheie 2025 cu un bilanț sincer, marcat de reușite profesionale, dar și de tensiuni personale și sociale. Cei doi actori au vorbit despre un an intens, cu proiecte importante, lecții dure și multă maturizare. Într-un interviu acordat recent, Oana și Vlad Gherman au vorbit despre nesiguranțele pe care le au pentru anul 2026, motivațiile și aspirațiile cu care pășesc spre viitor. 

Ce-și doresc Oana și Vlad Gherman de la anul 2026

La final de an, Oana Gherman privește spre viitor cu speranță, dar și cu realism. Actrița își dorește ca dificultățile trăite în 2025 să fie mai ușor de gestionat. Vorbește despre nevoi personale, dar și despre probleme care afectează societatea în ansamblu. Pentru ea, sănătatea, stabilitatea și oportunitățile profesionale rămân prioritare.

„Ce a fost greu anul asta, să fie mai ușor. Să scadă prețurile la apartamente, haha. Să prindem mai multe castinguri pentru lungmetraje, și să și luăm din ele, haha din nou. Să fim sănătoși noi și toți oamenii dragi nouă. Să fie situația în țara și în lume mai bună, să nu ne mai lovească constant știri legate de războaie, nesiguranță și nedreptate”, a dezvăluit Oana Moșneagu, pentru Cancan.

Pentru Vlad Gherman, una dintre cele mai mari dorințe este legată de stabilitatea cuplului. Se pare că cei doi aspiră să se mute într-o locuință a lor.

„Să fim mutați la casa noastră”, a spus Vlad Gherman.

Cum au resimțit Oana și Vlad Gherman anul 2025

Întrebată dacă 2025 a fost un an bun, Oana oferă un răspuns echilibrat. Ea descrie un an complex, cu experiențe contrastante. Nu evită să vorbească despre dificultăți, dar nici despre lucrurile care au ajutat-o să crească.

„A fost un an greu, și cu bune, și cu rele. Și cu experiențe frumoase, și cu experiențe mai puțin plăcute. Și cu castiguri, și cu pierderi”, a mărturisit actrița.

Vlad Gherman privește anul 2025 dintr-o perspectivă mai generală. El consideră că a fost un an firesc, cu momente bune și dificile deopotrivă.

„A fost un an ca toți ceilalți, cu suișuri și coborâșuri, cu întâmplări care m-au maturizat și m-au făcut să fiu o versiune a mea mai bună decât cea din anul precedent”, este de părere Vlad Gherman.

Ce i-a scos din minți pe Oana și Vlad Gherman în anul 2025

Contextul social și politic și-a pus amprenta asupra stării de spirit a cuplului. Oana recunoaște că a afectat-o incertitudinea cauzată de evenimentele recente, iar Vlad completează declarația iubitei sale printr-un exemplu concret: creșterea TVA-ului.

„Tensiunea datorată tumultului politic al acestui an e unul dintre răspunsuri. Și incertitudinea, senzația de neputință, confuzia pe care le trăiam în acel context”, a declarat Oana Moșneagu.

„Creșterea TVA-ului, printre altele”, a completat și Vlad Gherman.

