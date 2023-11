Cu ce problemă de sănătate se confruntă Alina Pușcaș: „E un joc periculos care se poate încheia urât”

Alina Pușcaș se numără printre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Celebra prezentatoare TV a reușit de-a lungul carierei sale să adune de partea sa , care îi stau alături la orice pas.

Alina Pușcaș, despre starea ei actuală de sănătate

În acest an vedeta s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, printre care și . Se pare că aceasta a avut reacții severe și a ajuns în punctul în care abia putea să mai respire.

Așadar, pentru a evita astfel de episoade, Alina Pușcaș a dezvăluit că are de când să ia atitudine și o să se vaccineze.

„Alergia la ambrozie s-a declanșat acum 4 ani… Anul acesta a fost cea mai agresivă manifestare. Am avut momente în care nici nu am putut mânca din cauză că nu puteam respira… Nu greșesc spunând că ajunsesem să respir cu porția.

Acum sunt mai OK pentru că a trecut perioada de criză, dar am decis că în februarie mă voi apuca de desensibilizare, pentru că sunt, practic, la limita de a da în astm. Da, alergiile agresive pot duce ușor la afecțiuni respiratorii destul de grave.

Am încercat multe tratamente combinate, dar la un moment dat organismul se obișnuiește cu aceleași substanțe active și nu mai reacționează. Nu mai am de gând să aștept un nou episod (cel de primăvară – pentru că am devenit alergică și la puful de plopi), la final de iarnă mă vaccinez”, a declarat Alina Pușcaș, notează .

Alergia i-a adus Alinei Pușcaș atacuri de panică

„Am avut de câteva ori atacuri de panică pe motivul ăsta și am reușit să le controlez în momentul în care mi-am luat de la farmacie un medicament puternic, pe care îl ținem în casă pentru orice eventualitate. Mă liniștește gândul că îl am în apropiere și că nu se poate întâmpla să îmi pierd, de exemplu, cunoștința în vreo criză alergică.

Doamne ajută, nu am ajuns la spital pentru că pe Mihai, care, în momente de criză, îmi dădea un antiinflamator puternic, ce în maximum 20 de minute decongestiona totul.

Știu că pentru cei ce nu sunt afectați de alergii totul pare o banalitate, dar chiar nu este! E un joc periculos care se poate încheia urât. Am ajuns să consider că ochii roșii, strănuturile sau iritațiile pielii sunt niște banalități față de cea mai gravă dintre reacții – insuficiența respiratorie. Simțeam cum îmi forțez mișcările sternului ca să oblig plămânii să primească aerul… Foarte nasol!”, a mai spus prezentatoarea TV.