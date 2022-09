Cu ce probleme se confruntă Florin Busuioc, la 4 ani distanță de când a făcut infarct: „Trebuie obligatoriu să ajung la...”

Îndrăgitul prezentator al știrilor meteo de la PRO TV, , a vorbit despre problemele cu care se confruntă la patru ani distanță de când . A scăpat cu bine din acel moment dificil, însă acum este din nou pe punctul de a vizita medicul, întrucât se luptă cu kilogramele puse în plus, scrie .

„Busu” a vorbit despre greutatea sa și despre kilogramele care îi dau bătăi de cap, așa că este hotărât să meargă la medicul nutriționist astfel încât să poată rezolva problema.

Florin Busuioc luptă cu kilogramele în plus

Florin Busuioc a fost la un pas de moarte în 2018, atunci când a făcut infarct, iar de atunci a urmărit să își schimbe stilul de viață și să aibă mai multă grijă de sănătatea sa.

Chiar și așa, acesta a afirmat că mâncarea reprezintă principalul său dușman în drumul spre o dietă echilibrată.

„Am avut mai multe perioade. Am avut o perioadă în care tot așa, de stres, m-am îngrășat foarte tare, aveam 110 kg. După aceea am slăbit la 98, apoi m-am îngrășat din nou la 104-106 și acum am 106 kg.

Și trebuie să slăbesc până la 88, cel mai puțin atât ar trebui, ar trebui să am vreo 80 dacă mă întrebi pe mine, hai și 90 e bine. Dar să slăbești 16 kg e complicat”, a mărturisit actorul pentru .

Florin Busuioc, hotărât să meargă la nutriționist

„Busu” nu vrea însă să ignore kilogramele în plus, așa că este decis să meargă să consulte medicul nutriționist.

„Trebuie, obligatoriu să ajung la nutriționist. Am o nutriționistă bună. Dacă ați văzut-o pe Greta de la Măruță, care a slăbit 25-30 kg, aș vrea să merg la nutriționista ei, da”, a mai declarat acesta pentru sursa citată.

Stil de viață dezordonat înainte de infarct

„Fumatul, trei pachete pe zi, cele mai tari țigări de pe piață. Plus oboseala. Aveam atunci, în perioada aia, multe spectacole. Îmi luam concediu de la PRO, plecam peste tot în țară. Și fugeam după spectacol ca să prind știrile de dimineață, mă duceam direct în direct, mai băgam cafele, nesomn, mâncam prostii. A fost bine că m-a prins cu oameni în jur și nu noaptea, în somn. Am avut noroc că un băiat, Bogdan, căruia îi voi mulțumi toată viața, a fost lângă mine și mi-a făcut resuscitare imediat, până să vină medicii, altfel… L-am întrebat: ‘Mă, dar cum ai avut tu prezență de spirit să-mi faci aia?!’. ‘Păi, tatăl meu mi-a murit în brațe, infarct, iar eu n-am știut ce să fac atunci”, a adăugat acesta.