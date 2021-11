Cu ce probleme se confruntă Mara Bănică, însărcinată în 7 luni: „Plâng 3-4 ore pe zi”

Mara Bănică a surprins pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că urmează să devină mamă din nou. Însărcinată în șapte luni, Mara se confruntă cu o depresie pre-natală, potrivit click.ro.

Jurnalista a dispărut o bună perioadă de pe micul ecran și, deopotrivă, din mediul online. Ea și soțul ei s-au căsătorit în luna iunie a acestui an și sunt mai fericiți ca niciodată să devină părinți.

Mara Bănică: Nu mă mai deplasez decât până la magazin

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie on-line! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea.

Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

Ce nume a ales Mara Bănică pentru copil

Cei doi nu au ajuns încă la un numitor comun în ceea ce privește numele pe care fetița îl va purta. Cel care dorește să mai amâne aceasta decizie este soțul jurnalistei.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc.”, spunea Mara Bănică, pentru fanatik.ro.

Care sunt temerile jurnalistei după naștere

”Îmi doresc foarte mult să nu aibă colici. De asta îmi este cel mai teamă și mi-am dat seama că nu mai știu cum mai e cu copil mic. A venit Kiki Cioran cu cea mică, la mine, la vreo lună după ce a scos-o din spital și avea 3 kg și, cu teamă am luat-o în brațe, parcă nu mai știam. E adevărat, vine din tine, e vorba despre instinctul ăla matern, când e vorba despre copilul tău. Mi se pare că o să treacă foarte greu astea două luni pe care le mai am.” a mai spus vedeta.