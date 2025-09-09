B1 Inregistrari!
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără

Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără

09 sept. 2025, 18:16
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, sunt una dintre perechile care concurează în acest sezon „Asia Express”. Deși divorțați, cei doi continuă să aibă o relație strânsă, iar anii petrecuți ca soț și soție le sunt un mare atuu în competiție.

Cuprins:

  1.  Cu ce se ocupa iubita lui Florin Stamin
  2. Ce spune Raluca Bădulescu despre divorțul de Florin Stamin

 

 Cu ce se ocupa iubita lui Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin păreau că trăiesc o poveste de iubire ca în filme, însă după 13 ani de căsătorie, cei doi au hotărât să se separe. Vestea i-a șocat pe fanii cuplului, dar și mai tare i-a surprins faptul că ambii foști parteneri și-au refăcut viața cu persoane mult mai tinere decât ei.

După divorț, fostul soț al Ralucăi Bădulescu și-a găsit liniștea în brațele unei tinere afaceriste. Bărbatul a decis să facă publică noua relație, postând mai multe fotografii pe pagina sa de Instagram. În imagini se poate vedea clar cât de îndrăgostit este bărbatul de noua sa parteneră.

Tânăra se numește Irina Irimia și se ocupă cu vânzarea de șosete premium pentru femei, potrivit Cancan.

Ce spune Raluca Bădulescu despre divorțul de Florin Stamin

Deși divorțul i-a șocat pe fani, Raluca Bădulescu susține că a fost decizia potrivită, la momentul potrivit. Acum, vedeta este într-o relație cu un tânăr medic, pe numele său Rareș Grigore. Deși nu a dorit să dea foarte multe detalii despre relația sa, Raluca a recunoscut că iubește din nou.

„Nu vreau să comentez acum, dar pot să spun că există cineva și în viața lui, există cineva și în viața mea. N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor”, a declarat Raluca Bădulescu.

