s-a retras din în urmă cu 13 ani și a ales viața liniștită din Timișoara. Ea a mărturisit că „viața e plină de surprize”.

Cuprins

Cu ce se ocupă acum Roxana Ionescu

„Sunt într-o perioadă frumoasă, în care m-am regăsit și am învățat să aleg ce îmi face bine. Profesional, lucrez la câteva proiecte care mă reprezintă, iar pe plan personal, sunt liniștită, împăcată și fericită că sunt înconjurată de oameni dragi”, a spus Roxana Ionescu pentru .

„Viața este plină de surprize, dorința de schimbare se datorează soțului meu, care a crezut în mine și m-a sprijinit, așa am ajuns să fac lucruri și să mă reinventez, dacă pot spune așa, în alt oraș. Norocul a fost că am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă, așa îmi place să spun, am lucrat pentru cluburile noastre, unde am avut ocazia să pun în aplicare concepte și să dezvolt lucruri frumoase care să îi facă pe oameni fericiți”, a mai spus ea.

Cum s-a produs schimbarea

Roxana Ionescu, cunoscută și drept „Mama Natură”, povestește că tranziția către noua viață s-a făcut treptat.

L-a cunoscut pe Tinu Vidaicu în 2013, iar în 2018 s-a mutat la Timișoara, unde s-a adaptat în timp.

„Tranziția a fost în timp, eu l-am cunoscut pe Tinu în 2013, iar mutarea mea la Timișoara a fost în 2018, timp în care m-am acomodat cu tot, cu locul, cu oamenii, cu nevoile… și da, așa cum spui, nu a fost sau, mai bine spus, nu este mai puțin intens”, a mai completat vedeta.