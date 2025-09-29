Serghei Mizil face echipă cu Mara Bănică la „Asia Express – Drumul Eroilor”, iar participarea sa la emisiune a atras din nou atenția publicului. Deși și-a dus o parte din viață sub lumina reflectoarelor, Serghei nu a abordat prea des aspecte ce țin de viața sa personală. Așa se face că puțini oameni știu că bărbatul este căsătorit de decenii bune cu soția sa Cora, iar aceasta din urmă are o preocupare pe cât de interesantă, pe tot atât de inedită.

Cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil, Cora

În ultimii ani, Cora s-a dedicat studierii unui domeniu care i-a captat interesul: . Soția lui Serghei Mizil recunoaște că a fost genul de persoana care a simțit dintotdeaua energiile din jurul ei, iar asta a făcut-o să caute răspunsuri și să caute să înțeleagă fenomenele la care ia parte.

Iar pentru că, cu timpul, a devenit o expertă în acest domeniu, Cora a ajuns să consilieze și alți oameni.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, l-am simțit din cap până în inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Mai întâi, am încercat să neg. După câteva ore, mi-am dat seama că nu e asat soluția. Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil la „Xtra Night Show”, în urmă cu ceva timp.

De câți ani sunt căsătoriți Cora și Serghei Mizil

Puțini știu cine este femeia care i-a fost mereu alături lui Serghei Mizil. O apariție mult mai discretă, Cora, a răspuns invitațiilor la câteva interviuri, acolo unde a vorbit atât despre pasiunea sa pentru ezoteric, cât și despre cu Serghei.

Cei doi sunt căsătoriți de 36 de ani, iar o mare parte din anii căsniciei, Cora i-a petrecut dedicându-se familiei și încurajându-l pe Serghei în toate proiectele și aparițiile sale. Deși relația lor a rezistat de-a lungul mai multor decenii, nu a fost mereu ușor. Într-un interviu acordat cu câteva luni în urmă, Cora povestea ce provocări a întâmpinat atunci când a decis să-i fie alături lui Serghei, ca parteneră.

„Prima mea reacție a fost de respingere. Cred că, undeva în interiorul meu, sufletul meu știa că urmează o relație, că relația nu o să fie ușoară, că o să fie o probă, și voia să fugă. Nu am fost nicidecum atrasă să mă duc în zona respectivă (n.r. a unei relații cu Serghei Mizil). A trecut un timp destul de lung până s-a întâmplat asta. Simțul umorului îl apreciam și atunci, doar că mi se părea că doza de rafinament trebuie să fie mai ridicată.

În momentul în care ne-am cunoscut, el nu avea un model (n.r. familial). El nu era obișnuit să aibă cheie de la casă sau cu ideea că el trebuie să spună unde e”, a dezvăluit Cora Mizil, pentru WOW News.