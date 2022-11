Cu ce se ocupă Florin Călinescu de când a plecat din televiziune: afaceri în agricultură și crescătorie de porci. „Mai punem un cartof, mai punem o varză, ceva păsăret și niște porci”

Florin Călinescu s-a apucat de agricultură și de crescut porci. Florin Călinescu și-a propus să crească porci de Bazna și să planteze legume.

Actor și om de televiziune, Florin Călinescu își dorește acum să crească porci și a dezvăluit că are circa 2 hectare de teren, acolo unde vrea să pună legume și să se ocupe de agricultură.

Florin Călinescu vrea afacere în agricultură

Florin Călinescu s-a apucat de agricultură și de crescut porci. După ce a plecat de la Pro TV, din postura de jurat la Românii au talent, Florin Călinescu a semnat cu postul Prima TV. Acolo a prezentat emisiunea Florin Călinescu Show, dar numai pentru câteva luni, . Văzând că televiziunea nu mai are succesul de altădată, fostul prezentator s-a mutat în mediul online.

În urmă cu câteva luni, Florin Călinescu a anunțat că își deschide conturi pe toate rețelele de socializare importante. Pe de altă parte, acesta se apucă de agricultură.

„Nu sunt fermier, dar mă uit, pentru că tot ce dă pământul mi-a rămas în sânge, ca să zic așa, de când eram copil și mai mă ocup și eu așa… Am un hectar jumate aici, lângă București, mai am de unde vin părinții mei, de lângă Pitești. Mai punem un cartof, mai punem o varză, ceva păsăret și niște porci. Mi-a intrat în cap să cresc porci de Bazna. Porcul de Bazna este rasă pur românească. Istoria lui este de la Bazna chiar, că, dacă era de la New York, se chema porc de New York”, a declarat Florin Călinescu pentru .

Florin Călinescu va crește mai multe rase de porci

Florin Călinescu a mărturisit că . Despre porcul de Bazna, care este o rasă pură românească și se mai cheamă porc de New York, omul de televiziune a dat mai multe detalii.

„Ungurii l-au înregistrat pe ăla de Mangalița, dar și noi suntem aproape. Se spune acuma, cu voce mică, când sunt ungurii la mijloc, că e și de Transilvania, din motive cunoscute doar de ei.

Bazna este un porc care, atunci când ăia au găsit gaz în Podișul Transilvaniei nu știau cum… și au adus mineri din Anglia și ăia au venit cu porci de Berkshire, niște porci negri. S-au încuscrit cu niște mistreți din pădure, că nici Mangalița nu e o rasă venită așa…

Și atunci, mistrețul, luând niște scroafe de pe la oameni la întrebări, la discotecă, avem Mangalița albă, roșie și neagră și Bazna este Mangalița cu Berkshire. De asta poate ziceai că nu e chiar așa românesc, dar el este pur și simplu românesc.

Este acel porc negru, cu păr mai mare decât Mangalița, e foarte sârmos, care are crupa aia albă, cu o dungă gri, până la picioarele din față’, a declarat Florin Călinescu.