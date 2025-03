Cu ce se ocupă Margareta Pâslaru la 81 de ani. „În tinerețe ne facem un nume, la maturitate trebuie să-l folosim spre binele altora”

, o adevărată legendă a muzicii românești, marchează anul acesta 67 de ani de carieră. Cântăreața, compozitoarea, actrița și realizatoarea de emisiuni radio și TV și-a păstrat nealterate atât frumusețea interioară și exterioară, cât și energia. Într-un interviu recent, artista a vorbit despre realizările sale recente și care sunt obiectivele pentru care luptă în prezent, la frumoasa vârstă de 81 de ani.

„Eu am un motto: În tinerețe ne străduim să ne facem un nume, la maturitate trebuie să folosim numele spre binele altora. În 2020, am lansat albumul «Cu haina pe umeri – Idei», editat de Casa de discuri Roton. Drepturile au fost în beneficiul programului Banca de Alimente Crucea Roșie. Un an mai târziu, am lansat «Vibrații sufletești», tot cu Roton.

După cum știți, pentru a marca , în primăvara anului 2023, am lansat volumul aniversar «Timpul nu moare», fiind cel de-al treilea volum cu aceeași casă de discuri. Drepturile de autor și donațiile au fost redirecționate către Ambulanța pentru Monumente. Și amintim aici Organizaţia Monumentum, care lucrează pentru a securiza şi conserva obiective importante de patrimoniu care se află într-o stare avansată de degradare. Arhitecții Vaida restaurează biserici și redau splendoarea unor monumente aflate în paragină. Sunt soț și soție, iar eu îi susțin cu tot sufletul”, a spus Margareta Pâslaru, pentru .

Margareta Pâslaru, despre tinerii din ziua de azi

Întrebată ce părere are despre noua generație, artista a avut numai cuvinte de laude la adresa tinerilor.

„Îi admir. Sunt tineri foarte talentați, care ne reprezintă la olimpiade. Sunt fete superbe, cu voci uriașe, care promit să își dezvolte personalitatea”, a spus Margareta Pâslaru.

„Risc cu fiecare nouă compoziție, nu stagnez”

Margareta Pâslaru nu a renunțat niciodată la marea ei dragoste, muzica. Artista încă lansează melodii și recunoaște cu mândrie că lucrează cu nume mari din domeniu.

„Am colaborat cu mari personalități în domeniu. Doresc să îi onorez în acest fel pe: Paul Ghentzer, Gerhard Romer, Rolf Albricht, Alexandru Imre, Richard Oschanitzky, Iosif Hastreiter, Alexandru Abramovici, Cornel Fugaru, Paul Urmuzescu, Radu Goldiș, Dan Andrei Aldea, Dan Mândrilă, Petre Magdin, Cornel Meraru, Mircea Drăgan, Mircea Romcescu, Dan Dimitriu, Alex Rădulescu, Adrian Antonescu, Capriel Dedeian, Antony Petosa, Nicu Patoi, George Natsis, George Popa, Călin Grigoriu, Andrei Kerestely.

Risc cu fiecare nouă compoziție, nu stagnez, mă atrage orizontul cunoașterii. Studiul constant este exercițiul prin care pot evolua. Iată, pasiunea, inspirația, dublate de munca cizelării, între 2006 și 2023. Mulțumesc, Roton, pentru colaborări consecutive, albume cu finalitate caritabilă, orchestrate de Andrei Kerestely în spiritul vremii, la timpul prezent! Cu Andrei am avut cea mai îndelungată colaborare. Vă anunțăm pe această cale apariția Caietului de partituri nr. 4, Margareta Pâslaru și creațiile sale”, a spus cântăreața.

„Nu repeți un succes, ci evoluezi la alt nivel, adecvat vârstei”

Deși activă pe plan muzical, Margareta Pâslaru s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor. Artista a refuzat numeroase invitații la emisiuni și podcasturi, iar motivul este unul foarte simplu: nu își dorește să vorbească despre trecut, ci despre prezent.

„Le mulțumesc mult celor care m-au invitat și, în același timp, îi rog să mă ierte dacă nu am dat curs invitațiilor. Înțeleg formatul obligatoriu, discuții pe canapea, despre trecut. Din punctul meu de vedere, energia și imaginația mă îndeamnă să vorbesc despre lucrul zilnic, despre idei, compoziții, texte cu tematici aparte, crearea costumelor, producții muzicale, coregrafie expresivă, nu neapărat despre trecutul glorios. Nu repeți un succes, ci evoluezi la alt nivel, adecvat vârstei. Plantez în prezentul cu posibilități, cu riscuri, încercări, cu perspective. Modul în care trăim în prezent va deveni trecut pentru alții, a mai adăugat artista.