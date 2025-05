Cu ce se ocupă Șerban Copoț acum. Noua sa profesie e extrem de interesantă: „Mă străduiesc să fiu un sprijin pentru oameni”

Șerban Copoț, cunoscut de o țară întreagă drept „Hienă” din trupa Animal X, activează acum într-un alt domeniu decât industria muzicală, unul de care este foarte pasionat și pentru care a învățat mult în ultimii ani.

Ce profesie are Șerban Copoț acum

Șerban Copoț e implicat în proiecte legate de protecția mediului, activând ca expert în calculul amprentei de carbon.

„Mă ocup de proiecte de mediu, sunt expert în calculul amprentei de carbon. Am dezvoltat un software care te ajută să îți calculezi amprenta de carbon a businessului tău. În plus, am și un proiect cu tabere pentru , pe care îl organizăm în fiecare vară. Abia aștept să vină vara și să vină copiii în Tabăra Exploratorilor”, a explicat Șerban Copoț, pentru

Copoț: Nu am renunțat niciodată la școală

„Școala am împletit-o întotdeauna cu cariera. Așadar, nu am renunțat niciodată la , iar acesta era, de fapt, background-ul meu. Când mergeam pe la TV și vorbeam despre schimbările climatice, lumea se uita la mine ca la un nebun, în 2006–2007. Dar acum, piața s-a maturizat și schimbările climatice sunt, într-adevăr, o problemă de care lumea este conștientă. (…)

Mă străduiesc să fiu un sprijin pentru oameni, să creez materiale educative pe social media legate de acest subiect, pentru că școala pe care am făcut-o îmi oferă, cred, dreptul să vorbesc despre asta”, a mai susținut Șerban Copoț, pentru SpyNews.