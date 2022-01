Cu cine se iubește celebra „Aspirina”. Partenerii sunt împreună de pe băncile facultății: „Eu l-am ales atunci pe bărbatul meu”

Mirela Oprișor este cunoscută publicului larg după rolul său în serialul „Las Fierbinți”. Celebra „Aspirina” este unul dintre cele mai îndrăgite personaje. Mii de români râd în hohote atunci când roșcată își face apariție pe micile ecrane.

Furtuni în viața celor doi actori

Vedeta este discretă atunci când vine vorba despre viața personale. Actriței nu îi place să povestească despre relația de cuplu, însă, aceasta a făcut o excepție. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Megan Fox va îmbrăca din nou rochia de mireasă! Cui i-a spus „Da”? (video)

Mirela Oprișor a dezvăluit în cadrul unui interviu cum a făcut cunoștință cu soțul său, Mimi Brănescu. Cei doi sunt colegi de breaslă. Istoria lor a început acum mulți ani, la facultate.

„M-am întâlnit cu soțul meu la facultate datorită examenului. Când eram la ultima etapă, m-au întrebat la examen ce monolog aveam. Mi-au spus să uit tot ce pregătisem și să-mi aleg o poză din câteva poze ale celorlalți candidați, să mă duc pe scaun și să mă gândesc că acel băiat este iubitul meu aflat în armată. Urma să-i spun monologul gândindu-mă la acest scenariu. Eu l-am ales atunci pe bărbatul meu. Când m-am întâlnit cu el pe culoarul facultății, i-am spus că îi zisesem un monolog și așa a început povestea noastră”, a povestit Mirela Oprișor pentru Viva.

Momente speciale în viața actorilor

Actrița recunoaște că nu îi place să facă gesturi romantice. Partenerii au trecut prin mai multe încercări și au crescut împreună.

„Noi nu am prea am fost doi romantici și cred că la asta ne-am potrivit. Atunci când ne surprindem, chiar e o surpriză. Într-adevăr, ne asemănăm foarte tare la felul nostru de a fi, suntem cam la fel și gândim la fel. Nu avem genul ăsta de manifestări. Sunt momente în care mă surprinde, la fel și eu pe el. Momentele sunt atât de speciale, încât nu fac parte din rutina de zi cu zi. Am fost doi oameni de acțiune, care au muncit enorm, iar atunci când stăm împreună avem gesturi frumoase unul față de celălalt”, a mărturisit „Aspirina”.