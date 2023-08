Cu cine și-a petrecut Mădălina Ghenea ziua de naștere / Modelul a împlinit 36 de ani

Mădălina Ghenea este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase femei din România. Sexy modelul a atras întotdeauna privirile cu fotografiile pe care le-a publicat în mediul online.

Recent, actrița a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani și și-a petrecut ziua de naștere alături de iubitul său, tenismenul bulgar Grigor Dimitrov, la piscină.

Grigor Dimitrov a renunțat la turneul de la Toronto doar pentru a-i fi alături Mădălinei

„Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea (n.red. comună din provincia italiană Potenza) într-un fel de vacanță, ei bine, «vacanța» a durat doar 20 de ore în care abia am dormit. Am mâncat totuși multă mâncare bună, s-au făcut o mulțime de poze, chiar și fără acordul nostru, am dat interviuri și am participat la ceremonia de premiere.

Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografii este pentru că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca. Trebuie să-i mulțumesc acestei ființe umane incredibile și ridicol de frumoase, Grigor Dimitrov, pentru că a călătorit cu mine”, a scris Mădălina Ghenea, pe Instagram.

Într-o notă de romantism, Grigor Dimitrov a publicat, pe InstaStory, marți, 8 august, o fotografie alături de Mădălina Ghenea pe care a scris „Ziua de naștere a fetei mele”.