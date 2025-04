„Cu vârf și îndesat am trăit-o”. Ce spune o concurentă Survivor România 2025 despre emisiune

Diandra Moga a povestit momentele grele prin care a trecut pe parcursul competiției din , a cărei finală a avut loc miercuri, 23 aprilie.

Experiența Survivor

„Cu vârf și îndesat am trăit-o. Până în măduva oaselor. Am plecat hotărâtă să ies doar pe targă de acolo… dacă ar fi fost cazul. Dar nu a fost, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am ținut pe picioarele mele până când mi s-a încheiat drumul, iar asta mi se pare deja o fundație solidă pe care am construit. Cărămidă cu cărămidă. Sănătatea”, a declarat Diandra, pentru Fanatik, citat de Cancan.

„Mici accidentări pe alocuri, dar insignifiante. De fiecare dată când aveam tendința să mă plâng mă plasam în locul celor care au ieșit pe medical și constatam că sunt o norocoasă. Mai aveam totuși o șansă. Mai câștigam încă o zi și încă o zi… de luptă”, a adăugat ea.

Concurenta a spus că era o mare problemă, „făcea ravagii”.

„Foamea… aș spune că se așternea… la ceas de seară, mai ales, peste noi. Făcea ravagii. Din toate părțile. Dar dincolo de asta, confruntarea cu mine și cu mindset-ul meu la joc, pe traseu. Unde ți se cere să dai tot ce poți, tot ce ai. Te prezinți și livrezi”, a spus Diandra.

„Dezgropi toate resursele interioare și le aliniezi acolo, în plină competiție, sub soarele dominican, căldura dogoritoare, și multă, multă presiune. Acu-i acu! Verdict! Am jucat cu sportivi de elită, oameni care asta mănâncă pe pâine (și acasă) zi de zi, lucru demn de toată admirația noastră”, a adăugat ea.