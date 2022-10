Culiță Sterp, dezvăluiri cutremurătoare despre Carmen de Sălciua. Ce greșeală nu îi poate ierta: „Nu te apuci să dezgropi morții nefiind împreună de 2-3 ani”

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au iubit și au visat la o viață frumoasă trăită împreună, însă planurile acestora au eșuat. După patru ani de relație și un an de căsnicie, cei doi s-au despărțit. Artistul a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre motivele separării. Vedeta a dezvăluit ce greșeală nu îi poate ierta fostei sale prietene.

Greșeală fatală a lui Carmen de Sălciua

Artistul a spus că, după separare, Carmen de la Sălciua ar fi făcut o postare indecentă despre el, în contextul în care se afla într-o altă relație și urma să devină tată, pentru prima dată. Artistul a fost deranjat de gestul ex-partenerei.

„Doar un an am fost căsătorit cu ea, dar am stat trei ani. Da, eu am fost cu actuala soție în clasă, a venit la nunta. Chiar o zis, ce caută asta aici?! Eu mi-am invitat toți colegii de clasă, toți cei care au vrut să vina, au venit. Colegii de școală de liceu, de facultate…a fost o chestie. Nu sunt genul care să mă feresc, dar atunci era

Ea a vorbit urât despre logodnica mea, ea intenționat a postat, soția mea era gravidă atunci. A fost întrebată dacă ar mai putea fi cu Culiță, ar mai fi? Trebuia să țină pentru ea. Ea a răspuns direct, da. Ea a spus ceva de logodnica mea, ceva ce nu trebuia spus. Femeia fiind gravidă, nu te apuci să dezgropi morții nefiind împreună de 2-3 ani”, a dezvăluit Culiță în podcastul respectiv.

Aristul și-a refăcut viața

După o relație eșuată cu Carmen de Sălciua, și a devenit tată. Tânărul recunoaște că este în culmea fericirii și se regăsește perfect în rolul de părinte și soț.

După trei ani de iubire și după ce au devenit părinții unui băiețel, care urmează să împlinească un an, Culiță Sterp a decis să facă pasul cel mare, acela de a o cere de soție pe iubita sa într-un loc special. Întrebarea a venit în Turcia, în Cappadocia, unde au plecat pentru filmarea unui videoclip.

Cu cine se iubește Culiță Sterp

Cântărețul a ales un moment romantic pentru a adresa întrebarea, în timp ce filmau un videoclip. Astfel, s-a așezat în genunchi în fața partenerei sale și i-a oferit inelul. Răspunsul Danielei a fost, bineînțeles „Da”. Acum cei doi trebuie să facă planurile pentru nuntă.

, încă de pe băncile liceului, dar au început să stabilească relații abia după. În urmă cu trei ani, cei doi au început să-și vorbească din ce în ce mai des, iar ulterior au pus bazele relației și iată a viitorului mariaj pe care îl vor avea împreună. Anul trecut, Daniela a adus pe lume și primul lor copil, un băiețel pe nume Milan.

„A spus DA, frumoasa mea! O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste intitulată făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată “Nu pot iubi alte femei” pfff ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne”, a spus Culiță Sterp pe Instagram.