Culiță Sterp, din nou în genunchi! Artistul a surprins-o pe soția sa, Daniela Iliescu, cu un gest romantic deosebit, chiar de ziua acesteia. După șase ani de relație și un an de căsnicie, cântărețul a ales să-și reafirme dragostea într-un mod inedit: o nouă cerere în căsătorie, însă fără inel, ci cu o bijuterie neașteptată, mai exact un ceas elegant.

Momentul a avut loc în timpul unei vacanțe peste hotare, unde cei doi au sărbătorit ziua de naștere a Danielei.

Culiță Sterp, din nou în genunchi! Ce mesaj i-a transmis soției sale

Artistul a publicat un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit Danielei pentru sprijinul și iubirea necondiționată: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur. La mulți ani, iubirea mea! Cine s-ar fi gândit că fata aia cu care împărțeam clasa în liceu o să-mi devină soție și mamă pentru cei mai frumoși copii ai noștri? Ești sufletul casei, bucuria copiilor și nervii mei… dar și liniștea mea. Te iubesc mult și îți doresc să fii mereu fericită, că dacă ești tu bine, suntem toți bine! Știu că de la mine nu îți dorești cadouri materiale, ca mereu îmi spui că cel mai mare cadou pentru tine este timpul meu petrecut cu voi și să îmi iau mai puțin de cântat, dar nici nu puteam să vin cu mâna goală de ziua ta, am făcut și eu ce am putut. La mulți ani încă o dată, și Dumnezeu să ne ajute să rămânem mereu așa, toată viața!”

Cum arată viața de familie a lui Culiță Sterp și a Danielei Iliescu

Culiță Sterp și Daniela Iliescu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. în perioada liceului, însă destinul i-a readus împreună câțiva ani mai târziu. În prezent, au o familie frumoasă și doi copii, pe Milan și micuța Miray, iar artistul spune adesea că rolul de tată l-a schimbat complet.

Deși viața sa profesională este una extrem de activă, cu concerte și turnee în toată țara, Culiță recunoaște că se simte cel mai împlinit acasă, alături de soția și copiii săi. Daniela, la rândul ei, este o prezență discretă, dar un sprijin constant pentru cântăreț, fiind mereu alături de el în momentele importante din carieră.