Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 12:56
Alexandra Stan ar urma să nască în august. Sursa foto: Captură video - Alexandra Stan / Instagram
Cuprins
  1. Cum a ales Alexandra Stan numele fetiței – Eva
  2. Când va naște Alexandra Stan

Alexandra Stan și iubitul ei, Ștefan Oprea, urmează să devină părinți pentru prima dată. Fiind extrem de discreți cu relația lor, vestea sarcinii a venit ca o adevărată surpriză pentru toată lumea. Acum, artista a povestit cum a ales numele fetiței și când urmează să nască.

Cum a ales Alexandra Stan numele fetiței – Eva

„A fost o decizie simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea care sunt frumoase și de lungă durată. (…)

Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow. Și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, am zis că trebuie să fac o schimbare. Și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan. În momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) am avut un dicționar, care se numește Dicționarul tuturor bolilor. (…)

Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că e numele perfect, pentru că e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta e!”, a explicat Alexandra Stan, pe Instagram.

Când va naște Alexandra Stan

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, deci poate să fie și leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă!’, a mai spus artista.

