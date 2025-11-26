Ramona Olaru s-a făcut cunoscută publicului larg ca asistentă la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar astăzi este un influencer activ pe social media. Dincolo de carismă și prezența constantă pe micile ecrane, vedeta are o pregătire academică complexă și surprinzătoare. Iată despre ce este vorba!

Cum a ajuns Ramona Olaru cunoscută

Ramona a intrat în atenția publicului în 2014, când a participat la castingul pentru postul de asistentă în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. Deși inițial locul i-a fost atribuit Flaviei Mihășan, Ramona nu s-a descurajat și a continuat să lucreze în televiziune, implicându-se în proiecte precum Superbingo Metropolis și Prietenii de la 11, conform Click.

Destinul a făcut ca, atunci când Flavia Mihășan a intrat în concediu de maternitate, Ramona să fie pregătită să preia rolul de asistentă la Neatza, unde a devenit rapid una dintre figurile centrale ale emisiunii. Astăzi, și-a construit o prezență puternică și în social media, devenind influencer și captând atenția a mii de urmăritori prin carismă și spontaneitate.

Ce studii are Ramona Olaru

Înainte de a ajunge în televiziune, Ramona a investit în educația sa. Ea a acumulat cunoștințe în domenii diverse. Iată despre ce este vorba!

A absolvit Grupul Școlar Mihai Eminescu în 2009, obținând certificat de tehnician în gastronomie și diplome de cofetar-patiser, bucătar, barman și ospătar, competențe care i-au oferit o bază practică solidă.

A urmat Facultatea de Agronomie, obținând titlul de inginer agronom cu media generală 9,10, o performanță care i-a confirmat seriozitatea și implicarea.

Și-a completat pregătirea cu un master de doi ani în agricultură durabilă, specializare care îi oferă cunoștințe avansate în domeniul agronomiei și dezvoltării sustenabile a resurselor agricole.

„Mi-a plăcut să învăț”

Ramona Olaru mărturisește că i-a plăcut să învețe și se poate descurca în orice situație.

„Am multe diplome, nu doar cele pe care le știe lumea. Mi-a plăcut să învăț și să mă perfecționez, chiar dacă nu arată întotdeauna așa. Am studiat chiar și contabilitatea, dar nu am terminat pentru că nu era domeniul meu. Am de toate și mă descurc în orice!”, a spus aceasta.