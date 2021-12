Cum a început povestea de dragoste între Smiley și Gina Pistol: „Existau fete care credeau că este singur”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Vedetele trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și cresc o fetiță. Relația lor fiind una armonioasă și fericită.

Au început cu mesaje au continuat cu nașterea unui copil

Îndrăgostiții sunt mai rezervați atunci când vine vorba despre viața personală. Foarte puțini știu cum s-au cunoscut cele două vedete.

Gina Pistol a vorbit, pentru prima dată, despre prima interacțiune cu Smiley. Prezentatoarea a dezvăluit cum a început relația lor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

“Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea'”, a mărturisit Gina Pistol în podcastul lui Speak.

Smiley nu prea stă acasă

În fiecare vineri, Smiley este prezent în juriul show-ului de talente de la Pro TV, SuperStar, alături de Raluka, Carla`s Dreams, și Marius Moga.

Juratul de la Super Star nu se bucură doar de un public numeros, ci și de un telespectator de suflet, care se pare că îl urmărește cu atenție, atunci când apare pe micul ecran.

Josephine, fiica artistului și a Ginei Pistol a fost surprinsă recent în fața televizorului, de către mama ei. Prezentatoarea de la Antena 1 a postat pe Instagram o fotografie cu fetița în fața televizorului, în timp ce pe ecran apărea tatăl ei. Îmbrăcată cu o salopetă cu buline roz, Josephine stă pe covor și privește atentă la televizor.

Interpretul nu a avut „liber” nici de Ziua Națională a României. Artistul a fost implicat în filmările showului „SuperStar”.

„Sunt convins că mă voi distra, atipic pentru sărbătoriți, dar tipic pentru mine de câțiva ani încoace. Adică, voi munci. Fac ce-mi place și am în suflet și în mâini cel mai valoros instrument de exprimare, vindecare și eliberare. Nu știți care? Muzica e! Va fi o perioadă plină pentru mine, așa cum e de obicei finalul de an când parcă tragi dincolo de puteri să le termini până la noua numărătoare calendaristică și când încerci să faci toate cele propuse la începutul sau pe parcursul anului și neîmplinite încă”, a precizat Smiley pentru tvmania.

