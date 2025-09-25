B1 Inregistrari!
Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”

Elena Boruz
25 sept. 2025, 17:20
Alina Sorescu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
  1. Ce a declarat Alina Sorescu
  2. Alexandru Ciucu: „Omul abuzat în casa aia am fost eu”
  3. Dilema frigiderelor: cum au stat lucrurile, în opinia lui Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a reacționat dur, după ce fostul său soț, Alexandru Ciucu, a afirmat că a fost abuzat în relația pe care a avut-o cu ea. După ani de căsnicie, femeia a povestit lucrurile prin care a trecut în timp ce era căsătorită cu designer-ul de modă, iar de când aceasta a ieșit în spațiul public, conflictul dintre ei parcă nu se mai încheie.

Recent, Alexandru Ciucu a făcut afirmații tulburătoare, iar blondina nu s-a putut abține și i-a dat replica. Cântăreața l-a acuzat pe Ciucu că încearcă să pozeze într-o victimă, când de fapt el a fost abuzatorul din relație.

Ce a declarat Alina Sorescu

Alina Sorescu a mărturisit că mulți ani a fost amenințată de designer că se va despărți de ea și va posta acest lucru pe rețelele de socializare. De asemenea, artista a precizat că a fost imposibil ca divorțul să se desfășoare la notar, deoarece condițiile impuse de bărbat „nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume”.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus.

El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul, căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat Alina Sorescu la Știrile Antena Stars, conform click.

Alexandru Ciucu: „Omul abuzat în casa aia am fost eu”

Miercuri seara, Alexandru Ciucu a făcut afirmații incendiare despre perioada în care era căsătorit cu Alina Sorescu. Bărbatul a specificat că a fost abuzat emoțional de fosta sa soție și că el se afla „într-o permanentă apărare”.

„Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanentă apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a spus Alexandru Ciucu la „Un Show Păcătos”.

Dilema frigiderelor: cum au stat lucrurile, în opinia lui Alexandru Ciucu

În urmă cu ceva timp, Alina a povestit că la ei în casă existau mai multe frigidere, iar la cumpărături bărbatul punea separatoare, pentru ca fiecare să plătească ceea ce a cumpărat. Designer-ul a contrazis cele spuse de Alina, adăugând chiar că el a fost cel care a întreținut familia de-a lungul timpului.

„Aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu la cumpărături. Am întreținut familia și am oferit sprijinul financiar necesar”, a adăugat designer-ul vestimentar.

