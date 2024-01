Cum a reacționat David Pușcaș după ce a fost dat dispărut: „Îmi revin imediat” / Nu a mai vorbit de ani buni cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă

După ce fanii l-au dat dispărut pe rețelele de socializare, pentru că nu a mai postat ceva de câteva luni, David Pușcaș a făcut primele declarații cu privire la acest subiect. Recent, el a dezvăluit cu ce se ocupă și a mărturisit că relația cu mama lui adoptivă, .

David Pușcaș nu a mai vorbit de 8 ani cu mama lui adoptivă

În vârstă de 26 de ani, David Pușcaș a făcut primele declarații după ce fanii lui l-au dat dispărut pe rețelele de socializare. El a mărturisit că, deși se înțelegea tare bine cu mama lui în copilărie, acum nici nu-și mai vorbesc.

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani, dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a spus David Pușcaș, potrivit .

„Voiam să vă zic că nu am dispărut de pe online, sunt mai atent la ce postez, că acum lucrez cu branduri și trebuie să fiu mai cizelat. Îmi doresc să am un telefon mult mai performant ca cel pe care îl acum acum pentru a face poze de o claritate mult mai bună, poate îmi donează cineva și mie un telefon bun.

În rest sunt într-o perioadă de acceptare a trecutului meu și mai am episoade de cădere și depresie, dar îmi revin imediat, căci lucrez și trebuie să fiu bun”, a mai spus David Pușcaș.

David Pușcaș, piesă emoționată în care le cere iertare părinților

În urmă cu aproximativ patru ani, în spatele atitudinii rebele pe care a adoptat-o ca să ascundă trauma pe care a trăit-o când părinții săi s-au despărțit. În versuri, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a afirmat că unul dintre cele mai grele momente din viața lui a fost când a aflat din presă că a fost adoptat.

„Este un mesaj direct către mama și tata, o replică la răutățile care s-au tot scris despre mine. Eu le cânt părinților mei acum, le mulțumesc pentru anii în care m-au crescut. Este o piesă intimă, iar prima oară când mi-a spus Sarah despre ce e vorba, nu am vrut. Sunt curios cum va reacționa lumea. Nu e genul meu, dar a ieșit ceva wow”, declara pe atunci David Pușcaș.