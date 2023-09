Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 13 kilograme în doar două luni: „Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi”

la emisiunea lui Cătălin Măruță cum a reușit să slăbească considerabil, oferind astfel o rețetă pe care o caută multe persoane care se confruntă cu excesul de kilograme.

, în vârstă de 47 de ani, a reușit să slăbească 13 kilograme în doar două luni în vara anului 2023, menținându-se în formă fără să se înfometeze, ba chiar și făcându-și poftele.

Mara Bănică, secretul unei siluete de invidiat

„Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni (..) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie. Dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc. E o dietă lungă. Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar anumite alimente”, spune vedeta, potrivit .

„Noi suntem arderi, noi asimilăm când nu se produc arderi în organism. Dacă amesteci carne cu lapte, niciodată nu ar trebui să faci asta, e doar un exemplu. Eu am slăbit așa, o săptămână lactate cu salate, dar la alate în primele zile nu ai voie să pui oțet, lămâie… poate părea complicat. Apoi, o săptămână doar grătare, inclusiv porc, și aceste salate. În salate, roșii pui abia după primele patru zile. În prima săptămână elimini practic apa din corp. Iar în a doua săptămână începi să elimini acea grăsime”, a mai spus jurnalista, în emisiunea lui Cătălin Măruță.